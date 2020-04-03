川普稱沙俄有望減產至少1000萬桶 油價盤中飆漲逾45% 後收斂

週四 (2 日) 美國總統川普推文稱，他認為俄羅斯和沙烏地阿拉伯即將達成減產協議，減產幅度將達 1000 萬桶，甚至有望達 1500 萬桶，沙國也表示希望在未來幾週召開 OPEC + 緊急會議，釋出談判意願，油價漲勢一度暴增。

消息傳出後，布蘭特原油盤中一度大漲逾 45%，重回 30 美元關卡，隨後漲幅收斂。截至台北時間週四晚間 23 時許，布蘭特原油仍漲 19.28%，暫報每桶 29.51 美元，西德州中質原油 (WTI) 上漲 21.12%，暫報每桶 24.60 美元。

布蘭特原油日線走勢 (圖：Investing.com)

川普表示，繼昨 (1 日) 和俄羅斯總統普丁通話後，今日再和沙國王儲進行談話，他認為沙、俄兩國即將達成減產協議，預計減產幅度為 1000 萬桶，甚至最多有望達到 1500 萬桶。

(圖：Twitter)

此外，根據沙國通訊社報導，為提振全球經濟並恢復原油市場穩定，沙國態度也有所轉變，有意在近期召開 OPEC + 緊急會議，展現出與俄羅斯談判意願。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 也表示將持續和美國討論如何穩定石油市場，他稱：「我們同意經常保持聯絡，並制定共同措施，這有助於在不久後穩定市場。」並表示不排除與沙國重新談判。

不過普丁發言人 Dmitry Peskov 表示，目前俄羅斯總統還未和沙國王儲通過話。