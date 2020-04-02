〈美股盤後〉尾盤下殺轟隆隆 Nvidia領跌費半 道瓊嚇跌近1000點

美國總統川普警告，美國將在未來幾週面臨非常非常痛苦的時期，死亡人數恐上看 24 萬例，週三 (1 日) 美股四大集體嚇跌，波音、美國運通、Nvidia 大幅滑落，道瓊收跌近 1000 點。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，目前有超過 80 萬人染疫，至少 4 萬人死亡。世界衛生組織官員週三 (1 日) 表示，新冠病毒是全體人類真正的威脅，預告未來幾天將有超過 100 萬人染疫，死亡數將超過 5 萬人。

美國確診突破 20 萬例、佛羅里達州宣告封州，中國開始宣布無症狀患者數據。英國溫布頓網球公開賽自二次大戰以來首次取消，聯合國氣候峰會也遭推遲。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 973.65 點，或 4.44%，收 20,943.51 點。

標普 500 指數下跌 114.09 點，或 4.41%，收 2,470.50 點。

那斯達克指數下跌 339.52 點，或 4.41%，收 7,360.58 點。

費城半導體指數下跌 82.87 點，或 5.49%，收 1,427.73 點。

標普 11 大板塊集體淪陷，公用事業 (-6.12%) 領軍暴跌、其次為房地產 (-6.11%) 和金融板塊 (-5.97%)

科技五大巨擎全面跳水。蘋果 (AAPL-US) 暴跌 5.26%；臉書 (FB-US) 下跌 4.32%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 5.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.55%。

道瓊 30 檔成分股僅沃爾瑪小漲，波音 (BA-US) 崩跌 12.36%。

美國運通 (AXP-US) 暴跌 9.08%；高盛 (GS-US) 暴跌 6.02%；摩根大通 (JPM-US) 暴跌 6.30%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 5.38%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.16%；3M (MMM-US) 下跌 2.47%。

Nvidia 率軍大跌，費半成份股週三續跌。Nvidia (NVDA-US) 暴跌 7.79%；美光 (MU-US) 暴跌 5.16%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 5.50%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.14%；AMD (AMD-US) 下跌 4.00%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.59%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.68%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.51%。

焦點個股

受到疫情的衝擊，加上沙俄價格戰影響，美國頁岩油公司 Whiting Petroleum (WLL-US) 週三聲請破產，其股價潰堤 44.53% 至每股 0.37 美元。

美國第 3、第 4 大電信業者 T-Mobile 和 Sprint 周三正式完成價值 265 億美元的合併，合併後母公司為 New T-Mobile，交易代碼為「TMUS」 T-Mobile (TMUS-US) 週三股價上漲 1.47%。

美國總統川普介入調停沙俄油價戰、還將在週五與七大石油公司的執行長見面，討論對石油業的潛在援助，以穩定市場信心。

iPhone 最大組裝廠鴻海掛保證，iPhone 12 如期今年秋季上市，鴻海中國廠目前已回歸正軌、逐漸恢復產能。

經濟數據

美國 3 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -2.7，預估 -0.0，前值 18.3

美國 3 月 ISM 製造業 PMI 報 49.1，預估 44.5，前值 50.1

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值報 48.5，預估 48.0，前值 49.2

藍：ISM 製造業 PMI 綠：美國 Markit 製造業 PMI 紅：花旗美國經濟驚奇指數 圖片：Zerohedge

華爾街分析

Evercore 投資組合分析師 Dennis DeBusschere 認為：「投資者目前的悲觀情緒與以往一樣糟糕… 所有關於疫情何時結束的預測都被排除在外，意味著對美國 GDP 和財報的打擊會更巨大。」

Brandywine Global 投資組合經理 Patrick Kaser 表示：「市場仍然存在巨大的不確定性… 我們能以歷史為鑑，視為市場和經濟的指南，但這沒有完美的方案。」

Patrick Kaser：「在這樣的情況下，對於長期投資者來說，最好的辦法就是搞清楚自己到底想要什麼？」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，熊市將持續更長的時間，人們待在家裡的時間越長，經濟復甦所需的時間就越長，企業獲益恢復所需的時間也就越長。