蘋果讓步 亞馬遜iOS版Prime Video開放程式內消費

蘋果公司 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 達成最新協議，未來 iPhone 和 Apple TV 用戶若下載亞馬遜「Prime Video」app，將可透過該 app 以儲存在亞馬遜的信用卡租賃和購買電影。

iPhone 用戶可用儲存在亞馬遜的信用卡租賃和購買電影。

對多數 app 來說，蘋果的 App Store 政策要求數位內容必須透過蘋果的付費系統收取價金，以利蘋果收取價金的 30%。亞馬遜先前因此拒絕在其 iOS app 中提供程式內 (in-app) 購買選項。

蘋果發言人表示，「蘋果已為高級訂閱影視娛樂供應商制定了一項計畫，可提供各種顧客利益，包括與 Apple TV app 整合、支援 AirPlay 2、 tvOS app、通用搜尋、支援 Siri。」

「在符合資格的高級影視娛樂 app 上，例如 Prime Video、Altice One 和 Canal+，顧客可選擇使用其現有的影視訂閱付費方式，來購買或租賃電影和電視節目。」

蘋果向來藉由蘋果付費系統收取 app 販售價格的 30%，但此作法令許多開發商不滿，主張此費用損害其利潤，這也是 Spotify 向歐盟監管機構提出的反壟斷訴訟核心內容之一。

根據蘋果說法，今年初以來，Altice One 一直參與該計畫，而 Canal + 顧客自 2018 年起已經可使用在其建檔的信用卡購買或租賃電影，但亞馬遜到本週三才開始參與計畫。

亞馬遜代表沒有回應置評請求。

目前訂閱影視服務使用的方式可能也會鼓勵遊戲或其他內容開發商尋求同樣福利。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 過去就曾為此發聲，他認為智慧手機平台與其數位商店應開放付費處理系統的競爭。