4/20眾院重新開會 梅努欽：推進2兆美元基礎建設法案

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週三 (1 日) 表示，目前正與美國國會研討基礎建設法案，減輕武漢肺炎 (COVID-19) 造成的衝擊，與此同時，眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，4 月 20 日眾院重新開會後，將立即採取行動。

眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 近幾週都有意重啟有關基礎建設的對話。佩洛西週三 (1 日) 稱：「眾議院可能在 4 月 20 日重新開會後不久採取行動。」

佩洛西表示：「基礎建設法案必不可少，因為我們所面臨歷史性的健康和經濟緊急情況。」

梅努欽在接受媒體專訪時說道：「如大眾所知的，川普總統對基礎建設非常感興趣，這可以追溯至 (2016 年) 競選承諾，總統非常想要重建這個國家，尤其現在利率又很低。」

梅努欽稱：「我們去年一直在與民主黨和共和黨人討論這一問題。」

美國國會上週迅速通過「第三階段」的 2 兆美元刺激法案，美國總統川普週二 (31 日) 趁勝追擊，有意推動 2 兆美元基礎建設法案，提振美國經濟。

川普週二推文表示：「在危機期間美國利率為 0 的情況下，現在是實施我們期待數十年的基礎建設法案的時候！第四階段的振興規模應該是非常龐大且大膽的 2 兆美元，並且僅專注於 (創造) 就業和重建美國曾經偉大的基礎建設！」