想抄底？新債王預言：4 月將摜破 3 月低點

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (31 日) 研判，武漢肺炎引發的拋售潮將在 4 月再度惡化、築出更持久穩固的底部。

岡拉克週二受訪時預告：「我認為我們將在 4 月再次得到一種類似驚慌的感覺，我敢打賭 3 月中旬的前波低點會再度摜破。」

岡拉克研判：「市場確實已反彈至阻力位，但市場運作仍有些失靈… 等到摜破 3 月低點之後，大盤應能打出較為持久穩固的底部。」

岡拉克將目前的拋售潮與 1929 年、2000 年和 2007 年相比，他指出：「在 1929 年的拋售潮中，市場盤整將近一年，然後經濟再次惡化，因此目前不看好美國經濟實現 V 型復甦 (第二季 GDP 大幅下降，第三季 GDP 迅速回升)，今年沒有出現 GDP 負增長根本是不可能。」

市場人士表示：「包括非農就業、GDP、工業產出、進出口等等數據即將出爐，但經濟數據越差是好事，因為底部都是利空築出來的。」

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 203 多個國家，目前有超過 82.6 萬人染疫，至少 4 萬人死亡，全美疫情持續升溫。

美國總統川普週二 (31 日) 在白宮記者會上示警，抑制疫情是當前生死攸關的事情，要求美國人做好準備，美國將面臨「非常、非常」艱難的兩週，預測美國累計死亡數將高達 24 萬。