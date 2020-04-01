3月ISM製造業PMI跌入收縮 新訂單、僱傭指數創11年最快速度下滑

週三 (1 日) 美國供應商管理協會 (ISM) 公布 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 49.1，高於市場預期 46，略低於前值 50.1，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情重挫市場需求，新訂單、僱傭指數正以 11 年最快速度下滑。

3 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 42.2，創 2009 年 3 月以來最低水平，前值 49.8

生產指數報 47.7，前值 50.3

僱傭指數報 43.8，為 2009 年 5 月以來最低水平，前值 46.9

供應商交貨指數報 65，為 2005 年以來最高水平，前值 57.3

存貨指數報 46.9，前值 46.5

客戶端存貨指數報 43.4，前值 41.8

價格指數報 37.4，前值 45.9

未完成訂單指數報 45.9，前值 50.3

出口訂單指數報 46.6，前值 51.2

原物料進口指數報 42.1，前值 42.6

(圖：ISM)

3 月製造業 PMI 指數報 49.1，僅較上月跌 1，表現是優於市場預期，其中供應商交貨指數急遽上升反映出因疫情爆發，導致全球供應鏈運作出現異常。

3 月產量也有所下滑，生產指數自上月的 50.3 降至 47.7，存貨指數則變化不大，價格指數跌至近 4 年低點，部分反映石油價格戰所致的油價暴跌。

根據 ISM 報告，3 月新訂單、生產指數皆出現顯著下滑，各產業受訪者對於近期前景持負面看法，市場情緒顯然受到武漢肺炎 (COPVID-19) 大流行和能源市場波動影響。

ISM 主席 Timothy Fiore 表示：「在 6 個主要產業中，食品、飲料和煙草製品產業依舊最強勁，其次為化工產業，除了藥物原料外，化工產業也是飲料、煙草製品產業的主要貢獻者，且受惠於低廉能源價格。」

Fiore 稱，新冠病毒大流行以及能源市場的衝擊已經影響到所有製造業，其中又以運輸設備、石油與煤炭板塊最為脆弱。