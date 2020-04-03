〈Q2產業展望〉遠端辦公需求增 記憶體Q2價穩產業景氣續揚

雖然疫情影響智慧型手機需求走疲，不過，記憶體族群今年第 1 季受惠疫情帶動遠端辦公等趨勢發展，伺服器 / 資料中心、筆電需求強勁成長，加上宅經濟活躍，營運逐漸走出谷底；業者看好，疫情尚未趨緩下，遠距辦公與遠端教學推升記憶體需求，將持續增溫，估第 2 季記憶體價格平穩，營運可望續揚。

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 指出，伺服器需求從去年第 4 季開始上升，受疫情干擾，更推升雲端服務需求，加上全球各國自主隔離與在家上班的狀況增加，筆電開始出現缺貨潮，宅經濟也推升線上購物、遠端監控系統、電競應用等需求，連帶刺激對 SSD 等 NAND Flash 儲存需求。

群聯表示，除 SSD 外，第 2 季記憶體控制晶片需求也增加很多，且多為監控系統、醫療等高毛利產品，墊高整體毛利率表現。

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 表示，DRAM 產品在中國市場復工後，受惠庫存回補需求帶動，現貨價急漲，伺服器 DRAM 價格漲最兇，嚴重缺貨，需求端非常強，強勁到能讓 DRAM 市場短期內，都不會有供過於求的疑慮，並認為 DRAM 合約價可望逐季走揚，預期下半年在 5G 手機、資料中心等應用推升下，DRAM 將出現供給短缺。

NAND Flash 方面，宇瞻表示，今年供應商致力製程演進及新製程良率提升，不再擴增產能，加上企業用 SSD、資料中心需求不斷拉升，造成 NAND 供給短缺情況更嚴重，預期下半年 NAND Flash 價格持續走揚可能性高。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 預期，第 2 季記憶體價格平穩，加上肺炎疫情帶動全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，筆電、平板也陸續傳出缺貨，OEM 廠接單直逼旺季水準，在公司原料庫存水位無虞下，營運可望穩步向上。

記憶體大廠美光也認為，遠端辦公模式在全球各地逐步成形，所有地區資料中心需求都很強勁，導致供給短缺，受惠遠端辦公與虛擬學習活動需求提升，帶動商用與教育用筆記型電腦需求走揚，看好下半年全球經濟活動將啟動復甦，且一旦半導體市場脫離疫情危機，DRAM 需求將增加 14-19%，NAND 需求將成長 3 成。

外資則預期，疫情對歐美市場記憶體需求的影響，將在 4 月中下旬趨緩，看好合約價將穩定走揚，記憶體族群第 2 季起，獲利能力將持續改善，第 3 季在手機需求旺季結束後，均價可能回落，但跌幅估僅 1-3%，第 4 季受惠 5G 手機等新品驅動，且市場庫存已歷經 2 至 3 季的調整，族群營運可望淡季不淡。

