遠端辦公需求增 美光財報優預期 南亞科、華邦電Q1營運可期

美國記憶體大廠美光 (Micron) 於美股周三盤後公布截至 2 月 27 日的第二季度財報，受惠疫情帶動的遠端辦公趨勢發展，刺激資料中心與 PC 需求大增，財報表現優預期，美光並看好，隨著遠端辦公趨勢成形，將持續帶動資料中心、PC DRAM 需求，近來筆電品牌與代工廠也明顯感受需求升溫，有利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等 DRAM 族群營運動能。

美光指出，肺炎疫情嚴重影響中國市場第 1 季經濟成長，工廠停擺也使智慧型手機和汽車 DRAM 需求下滑，但疫情帶動遠端辦公需求成長，刺激資料中心與個人 PC 需求大增，抵銷智慧型手機的疲弱表現，最新財報也因此超乎市場預期。

展望後市，美光認為，遠端辦公模式在全球各地逐步成形，所有地區的資料中心需求都很強勁，導致供給短缺，受惠遠端辦公與虛擬學習活動需求提升，帶動商用與教育用筆記型電腦需求走揚，為因應需求端可能出現的變化，美光因此將重心由智慧型手機市場，轉移至資料中心市場。

美光看好，今年下半年全球經濟活動將開始復甦，預期經濟復甦動能將延續至 2021 年，且一旦半導體市場脫離疫情危機，DRAM 需求將增加 14-19%，NAND 需求將成長 3 成。

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 也認為，雖然先前中國地區延後復工，對 DRAM 需求產生負面影響，但疫情帶動宅經濟發展，手機應用下載量變高、家庭娛樂需求變大，資料中心需求也相當強勁。

宇瞻總經理張家騉並說，去年底伺服器 DRAM 庫存偏低，今年首季需求快速起量，且在中國市場復工後，庫存回補需求帶動 DRAM 現貨價急漲，又以伺服器 DRAM 價格漲最兇，嚴重缺貨、需求非常強，甚至使 DRAM 市場短期內，都不會有供過於求的疑慮。

另一方面，隨著疫情升溫，許多企業要求員工在家上班，激勵全球筆電等辦公用電子產品需求暴增，包括宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW) 與英業達 (2356-TW) 等筆電品牌廠與代工廠，均明顯感受到需求上升力道。

繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 也表示，疫情造成宅經濟更活躍，支援在家遠距工作的資料中心需求增加，筆電及遊戲產業需求也出現回溫。