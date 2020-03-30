群聯五期新廠動土斥資14億元 預計2022年啟用

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (30) 日在苗栗竹南廣源科學園區，舉行五期新廠動土典禮，總投資金額近新台幣 14 億元，空間規劃包括研發中心、倉儲管理等，將增加 2000 名工程師，預計明年底前完工，2022 年初啟用。董事長潘健成看好，疫情僅使終端需求遞延而非消失，對今年後市營運正面樂觀。

群聯 2007 年起，逐步購入苗栗縣竹南廣源科學園區土地，以供企業營運總部及研發中心使用，至今累計購入土地已逾 1 萬 5 千坪，占整體園區將近 10%，已興建及使用建坪近 2 萬坪。

群聯此次新建五期新廠，該廠規劃為地下 2 樓、地上 7 樓的大樓，總投資金額近新台幣 14 億元，預計增加建坪超過 1 萬 3 千坪，空間規劃主要為研發中心、倉儲管理、及員工停車場，預計 2021 年 12 月底前完工，2022 年初啟用。人力方面，預估可增加 1500 至 2000 名工程師，持續佈局未來成長動能。

潘健成表示，疫情對市場的影響，是讓終端應用消費需求遞延，而非消失，疫情帶動的遠距上班現象，也直接帶動雲端伺服器應用、監控系統應用、線上購物及高階電競等宅經濟需求，加上 5G 將於今年逐步建置開台，帶動上下游相關基礎設備及終端應用，如自駕車及邊緣運算等，對今年後市營運維持正面樂觀。

受肺炎疫情影響，群聯此次新廠動土典禮一切從簡，響應政府防疫政策，僅邀請少數嘉賓，包括苗栗縣長徐耀昌、潤泰集團董事長尹衍樑、苗栗縣議會議長鍾東錦等，其餘均為群聯同仁。