〈Q2產業展望〉遠端工作、遠距教學商機現 代工廠出貨喊衝

肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊代工廠中國廠區復工時程，加上第 1 季本來就是產業傳統淡季，導致出貨大衰退，代工業者迎來近年來最淡一季，但第 2 季業者普遍認為，遞延訂單陸續出貨，加上雲端會議、遠距教學帶動下，營運出貨將可望顯著成長。

隨著各國防疫工作升溫，全球為避免接觸傳染風險，掀起遠端工作、雲端教學風潮，相關筆電、平板需求暴增，代工業者透露，客戶急追單，其中以商用、教育需求最為強勁。

法人預期，商用筆電出貨占比較高的仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 受惠程度最大，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 則受惠資料量增加帶動的伺服器建置需求，另外，蘋果新品預期將如期發表，和碩 (4938-TW) 業績也可望成長。

仁寶表示，第 1 季出貨年減幅 2-3 成，但近期受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，上半年出貨力拚持平去年，英業達則透露，三大產品線客戶需求並未改變，其中筆電搭上在家工作商機，客戶不斷催單。

和碩指出，中國廠復工狀況每周改善，相關人力、供應鏈都已掌握產能已接近滿載，人力、供應鏈狀況也在掌握中，預期第 2 季將達到客戶需求、利用率，展望今年，看好資訊、消費、通訊等三大產品線都將成長，市場也預期蘋果近期將推出平價款 iPhone SE2，有助和碩營運成長。

緯創則表示，肺炎疫情持續延燒，歐美市場、供應鏈雖然還有變數，但預期疫情影響短期供需，全年業績仍可小幅成長，近期在遠端會議、遠距教學需求帶動下，有助伺服器、智慧裝置出貨提升，廣達也維持全年伺服器雙位數成長目標。

不過，五大代工業者 2 月配合中國政府防疫政策，延後中國廠區復工，連帶影響全球電子產品生產時程，根據市調機構集邦預期，雖然 3 月出貨陸續恢復，但受疫情衝擊，第 1 季筆電出貨量估將從 3500 萬台，下修至 2750 萬台，季減 35%、年減 26%。