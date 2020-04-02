〈能源盤後〉美庫存連10週增加 沙俄價格戰正式開打 原油收低

週三交易，原油期貨價格溫和收低，係因美國原油供應量連續 10 週增加而帶來壓力。

此間交易背景仍處於「武漢肺炎大流行破壞石油需求，沙俄又發動原油價格戰，過量的原油湧向全球市場」之際。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahi 表示，「市場將要看到沙烏地阿拉伯威脅喊出的原油產量。在全球需求遭破壞之際，現在沙烏地阿拉伯又要大量產油，我想原油交易價格下降至 10 多美元只是早晚的問題，可能還會是偏低的 10 多美元。」OPEC 與 OPEC + 的減產協議已在 3 月底結束，4 月起 OPEC 與 OPEC + 均不受任何協議束縛。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 17 美分或 0.8% 以上，收每桶 20.31 美元。盤中低點曾達 19.90 美元

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.61 美元或近 6.1%，收每桶 24.74 美元。

WTI 原油價格第一季大跌 66.5%，為回溯 1983 年 3 月以來最大季度降幅。

Brent 原油價格第一季大跌 65.6%，為回溯 1988 年 6 月以來最大季度降幅。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「原油是迄今武漢肺炎疫情下最大輸家，由於全球封鎖措施嚴重打壓原油，加上沙俄激烈的價格戰，所以前景依舊令人沮喪。」

「如果沒有任何變化，持續的疲弱力道會拖累 WTI 原油跌破 20 美元，且朝著 15 美元水準下墜。」

《華爾街日報》週三報導，美國川普總統將召見國內大型原油公司負責人，討論協助該產業的措施。

EIA 公布，上週 (3/27 止) 美國原油供應量增加 1380 萬桶，不僅遠高於預期，且為連續第 10 週增加。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期上週原油供應量增加 460 萬桶。API 週二公布，上週原油供應量增加 1050 萬桶。

此外，EIA 數據也包括上週汽油供應量增加 750 萬桶、蒸餾油供應量下降 220 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期上週汽油供應量增加 360 萬桶、蒸餾油供應量下降 60 萬桶。

5 月交割的汽油期貨價格下降 4.6 美分或 7.8%，收每加侖 54.65 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下降 6.9 美分或 6.9%，收每加侖 93.23 美分，為 2016 年 1 月以來最前月契約最低收盤價。

EIA 週四將公布上週美國天然氣供應數據。

5 月交割的天然氣期貨價格下挫 5.3 美分或 3.2%，收每百萬 Btu 1.587 美元，為 1995 年以來最低收盤價。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「沙國本月會增產，這是他們與俄國價格戰的其中一部分，市場預期單單沙國就能增加供應量 200 萬桶 / 日。」

「市場預期沙國 5 月也會維持該壓力，市場多數預期，沙國屆時還會調降官方售價。」

俄國也打算提高產量，其他主要生產國也爭搶或建構市場份額。

「今年第二季供應過剩的規模龐大，且價格持續疲弱，這意味著美國為穩定市場而施加的壓力將在下一季度繼續增加。我們相信，OPEC + 未來幾個月還是有可能採取行動，但不管什麼行動都無法讓市場返回平衡。」