〈能源盤後〉全球疫情持續拖累需求 油價連5週收低

週五 (27 日) 交易，即使美國川普總統將簽署大規模美國財政刺激法案，原油期貨仍收低。武漢肺炎 (COVID-19 ) 大流行引起全球需求驟降，原油價格連續第五週收低。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「市場焦點持續放在需求面，因為隨著採取封鎖措施的國家越來越多，接下來幾週全球需求預計創紀錄地下降。」

「在需求還沒復甦期間，沙俄針對減產協議的任何談判，或者沙國原油大量充斥市場，這些比起需求流失的規模都顯得相對平淡。」OPEC + 現行減產協議將於本月底到期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.09 美元或 4.8% 以上，收每桶 21.51 美元。根據 FactSet，本週收低約 5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.41 美元或近 5.4% 以上，收每桶 24.93 美元，本週走跌 7.6%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨的最近月契約價格均創第五週下跌。

由於油價低，因此美國原油鑽探活動也大幅減少。Baker Hughes 週五公布，本周美國活躍的石油鑽機數量下降 40 個，至 624 個，上一週石油鑽機數量下降 19 個。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「我們將繼續看到鑽機數量大降，可能 5 月或 6 月就會降至 500 以下，但會降到多低，端視武漢肺炎疫情會衝擊經濟多久，以及 OPEC 是否與 OPEC + 會談妥協議。若要看到真正反彈，這兩點都是必要的，因為全球各地都在建造原油庫存。」

沙俄價格戰無進展

沙俄價格戰持續拖累，俄羅斯主權財富基金負責人 Kirill Dmitriev 表示，如果其他國家加入 OPEC + 新減產協議就可望達成。

他提到俄國一直在與沙國和其他國家接洽，但外媒報導，沙國週五表示，沙國一直沒有與俄國有任何接觸，沒有進行原油減產或者打造 OPEC + 聯盟等討論。

由於 COVID-19 大流行導致各國封鎖防疫，3 月原油價格崩跌，本月迄今 WTI 和 Brent 原價均下跌約 50%

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「由於 COVID-19 大流行，全球各地石油庫存均上升，因核心市場的大型煉油廠 (例如中國) 均採關閉防疫措施。」

「根據產業報告，全球石油儲存量水準已經達到 75% 產能，除非產業恢復生產活動，否則庫存將持續堆積，在未來數月原油就可能下降至 10 美元。」

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