〈鉅亨看世界〉日本央行該如何殺出重圍？

日本央行總裁黑田東彥的一句「在必要時會毫不猶豫的採行追加貨幣寬鬆措施」，相信各位都不感到陌生。這個長期以來讓人感到有點跳針的句子，其實也讓人懷疑日本央行是否只會老調重彈，已找不到新的招數。不過換個角度來看，也可認為日本央行隨時處於備戰狀態，在狀況發生時能立即出手。

然而就在武漢肺炎於全球蔓延，造成投資人恐慌、各國股市暴跌，日本央行的考驗也隨之來臨。日本東京股市在 3 月 13 日早盤出現逾 10% 跌幅，日經 225 指數也在盤中一度跌破 17000 點關卡，當週跌幅超越 1987 年 10 月 19 日發生美國股災 (或稱黑色星期一，Black Monday) 時的 3067 點紀錄，也創下史上最大的單週跌幅。

日本央行在當天上午就決定動用 5000 億日圓來買進國債，且在同日下午又臨時加碼 2000 億日圓，以實際行動向市場展現維持金融市場安定的決心。

位於東京的日本央行總行 (圖片：AFP)

另外日本央行為阻止日本股市繼續下探，也積極的買進 ETF。自上週一 (2 日) 到本週四 (12 日) 為止，總共在市場投入了 5100 億日圓。

以日本央行每年在 ETF 購入額度增加 6 兆日圓程度來看，等於在每個月多出 5000 億日圓。進入 3 月之後，在 2、6、9、10 日所執行的 ETF 購入，各投入了 1002 億日圓，較以往單次的 700 億日圓水準要多上許多。日本央行光是在 3 月上旬就射出超過 4000 億日圓的銀彈，卻也止不住日本股市的跌勢。這也顯示出投資人的不安心理，已比日本央行買進的力道還要強大。

G7 財長及央行總裁在上週二 (3 日) 發出共同聲明，表示會採取一切的適當手段，來避免全球經濟遭遇下滑風險。美國聯準會也隨即在 4 日緊急降息 0.5%，不過金融市場也仍然動盪，股價持續下跌。

而緊盯今後市場變化，持續維持資金供給，也是日本央行所抱持的方針。在面對未來更大的挑戰下，也不禁讓人懷疑日本央行是否還有招數因應。

野村總研的經濟學家木內登英就指出，日本央行很可能在這個月 18、19 日所召開的政策決定會議上，追加導入新的策略，如果市場的混亂持續，也可能召開臨時會議來實施進一步的寬鬆政策。而到時候，日本央行應該會相當在意日圓走勢，特別是在美元兌日圓逼近 1 兌 100 的時候。

東短 Research 的加藤出社長則表示，歐洲央行 (ECB) 的政策也是重要焦點。只要 ECB 一降息，日本央行大概就會跟進。而 ECB 在本週四 (12 日) 則是決定不降息，僅延長 QE 效期，也導致歐股出現進一步的滑落。

然而降息也不是萬靈丹，它伴隨著許多的副作用。像是負利若再向下發展，就很可能壓垮金融機構。

S&P Global Ratings 的吉澤亮資深總監就在試算後表示，貸款利率如果調降 0.1%，根據 2019 年 3 月期財報，有 88% 的地方性銀行會在預貸業務出現虧損。

而目前已有多數的地方銀行在信貸費用有所增加，加上武漢肺炎對景氣所帶來的沉重打擊，恐會增加企業倒閉的機會。若是真的發生，部分銀行也可能因此出現虧損。

黑田總裁所提到的逆轉利率 (Reversal Rate) 若成為事實，將導致金融機構的體質衰弱，反將損及銀行金融仲介的功能，也失去了採取追加寬鬆策略的效果。

而擴大 ETF 的買進，也有可能因為股價的下跌而出現帳面虧損。像是日本央行在這個 3 月初所實施的 3 次 1002 億日圓的 ETF 買進，於 3 月 9 日時點，就可能因為日經指數跌破 19642 點而出現帳面虧損。而實際上，日經指數在本週五 (13 日) 就收在更低的 17431.05 點。

而於一般企業不同，日本央行所持有的股票只要在帳面上出現 3 成水準的滑落，就必須認列減損損失。如果損益平衡點若以日經指數 19642 點來看，下跌 3 成就會是 13800 點這個數字。

根據 NLI Research Institute 的試算，日本央行持有的 ETF 帳面價格為 29.6 兆日圓，如果行情下跌 3 成，就會出現約 9 兆日圓的虧損。而日本央行的自有資本為 4.6 兆日圓，就算加上債券交易損失準備金也只有 9.3 兆日圓 (2019 年 9 月底)，故只要全球持續不景氣或因日圓走高造成日股持續下探，日本央行的財務狀況就有可能出現大幅惡化。

如同以上分析，日本央行若是加強寬鬆力道，有可能給民間的金融機構帶來打擊，甚至可能危及自身的財務狀況。想必在出手前，內心已經作好準備。

假使這些招數都行不通，景氣仍然出現惡化，將手段從利率方面轉為國債的買進，就可能回到量化寬鬆 (QE) 的老路線。而日本央行所持有的 500 兆國債，價值已與日本的 GDP 相當，日本央行也應該想要避免買進更多的國債。而日本若與其他先進國家在 QE 競爭成為對手關係，相信也難以採取靜觀立場，必須隨時採取作為。