【馮冠華專欄】沒有改變對後市的戒心

4 月 3 日推介 - 禹州地產（1628）

推介原因及策略 - 公司剛在週二公佈了 2019 年業績，盈利按年增長只有 2.9%，雖然派息慷慨（連特別息，未期相當於港幣 $0.25），但由於公司股價在業績公佈前造好，績後股價連續兩天下挫，估計短綫投機的熱錢應已離場。公司盈利增長雖普通，但基本因素卻有不俗改善，包括融資成本及負債比率等。多間內房股最新公佈的 3 月數據不俗，禹州昨天跑輸板塊表現，甚有追落後空間。建議在 $3.1 或以下進場，短綫操作上望 $3.3。



1）上日港股市況總結 ：恆指週四先低後高。指數以 22839 點開出，下跌 247 點，之後跌幅曽擴大至 330 點，低見 22756 點，但午後在道指期貨及 A 股升幅加大下，指數也轉跌為升，最終更以全日高位 23280 點收盤，上升 194 點。成交金額按日下跌約 32% 至 897 億。港股通南向關閉。滬深股通北向維持淨流入，金額維持在約人民幣 43 億。藍籌 42 升 8 跌。

板塊方面，石油、中資電訊、5G、本地公用、網上醫療、醫藥及內房股表現較好。做空比率則上升至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 30:70，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 33:67。重貨區方面，熊證仍在 23800-23849，牛證則下移 22700-22749。恆指夜期報 23100 點，下跌 169 點，低水 180 點。港股 ADR 下跌 68 點，相當於恆指 23211 點。

簡評 ：由於道指週三下跌約千點，筆者自問也猜不到港股昨天能探底回升。恆指昨天開盤時，下跌幅度已遠少於夜期及 ADR 的預示，相信是因為川普指沙特與俄羅斯可在短期內解決石油價格戰，與及據報中國開始購買石油作緊急儲備的消息正面影響。開市屠牛後，在油價造好，人民幣離岸價上升，道指期貨及上證升幅擴大，港股巿場氣氛也得以改善，所以最終能以全日高位收市。

恆指 23000 點失而復得，上移了的 10 天綫最終也守住，表面上看是不俗。大市成交跌破千億，亦是自 2 月 19 日，即近一個半月以來的最低；考慮到港股通南向關閉，而南下資金佔市場每天成交約兩成，即使把這點加入，成交仍是偏低，所以昨天的升市亦可解讀為並沒有成交配合的。另外，上證雖然上升，並也以全日高位收市，但兩市成交不足六千億，情況和港股類同。綜合看，由於升市主要是由憧憬石油價格戰可在短期內解決，而市場的憂慮又豈只這一樣，筆者沒有因為昨天的探底回升，而改變對後市的戒心。

昨天晚上消息多的是，先有美國最新公布的首領失業救濟金人數，錄 664.8 萬，按周增加 334.1 萬人並差於市場預期。接着是有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡，披露有關偽造交易的信息的調查進展。瑞幸咖啡指，調查顯示偽造交易價值大約 22 億元人民幣。股價開市即大跌 8 成多。（可幸對在美上市的中概股沒有明顯影響）

最後，川普指他與沙特王儲進行了對話，並預期沙特及俄羅斯每日會減產 1000 萬桶石油。與此同時，外電引述沙特通訊社指，沙特將召開緊急石油輸出國組織會議，並將恢復石油市場必須的平衡。美股早段先跌後升，油價也曾急漲，但也迅速拉回不少升幅。基本上，筆者認為疫情及石油問題仍然未解決，只是個別消息引發巿場的波動而已。

昨天明顯看到繼續有大量資金流出滙豐（5），反而一些高息股（如本地公用股）及新經濟股有追捧，筆者估計不少基金需要為滙豐的股利事件而重新配置投資組合，相信這走勢還會持續多天。另外，手機設備和中資券商昨天走勢不俗，3 月的營運數據快將公佈，估計亦不會太差，可留意相關公司，如舜宇（2382）、丘鈦（1478）、海通（6837）、中信（6030）及中金（3908）等。另外，由於恆指已連續四個星期一大挫，週末前的走勢也要份外小心。

2）國際評級機構惠譽昨天宣布，將滙豐控股 (00005) 前景展望由「穩定」調低至「負面」，並確認其長期發行人違約評級 (IDR) 為「A+」，反映新冠肺炎爆發對經濟帶來的影響。（信報）

3）美股上日市況總結 ：美股週四反彈，當中道指上升 470 點或 2.24%，標普及納指則分別上升 2.28% 及 1.72%。十年期債息 0.611%，美滙指數上升至 100.1，紐約期油反彈至 24.96 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 10.8% 至 50.91，黃金 1638 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）萬科企業 (02202) 公布，3 月合同銷售額 549.4 億元(人民幣．下同)，按年下跌 4.24%。今年首三個月，累計合同銷售額 1378.8 億元，按年下跌 7.74%。

世茂房地產 (00813) 公布，今年首 3 個月，累計合約銷售總額 370.3 億元(人民幣．下同)，按年下跌 9.15%。單計 3 月，合約銷售額 203.24 億元，按年增長 5.78%。

中國恒大 (03333) 公布，今年首季累計合約銷售額約 1473.7 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 23.2%；單計 3 月，合約銷售金額約 620.8 億元，按年上升 13.1%。

香港電視（1137）收市後公布上月「未經審核營運數據」。期內「平均每日訂單數量」錄 31800 宗，按月跌 2.5%，按年升 1.373 倍、「平均訂單值」錄 538 元，按月升 5.5%，按年跌 2.7%。若計及訂單數量及訂單值因素，上月訂單總商品交易額為 5.31 億元，按月升 10.2%，按年升 1.319 倍。

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