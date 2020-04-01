日產汽車 (7201-JP) 在週三 (1 日) 的時候宣布，子公司的日產自動車九州 (Nissan Motor Kyushu Co.,Ltd.) 的生產現場有一名 20 多歲男性員工感染了武漢肺炎 (COVID-19)。該工廠也自昨 (31) 日的晚班時段起，停止了生產線運作。

日產汽車表示，該名員工所服務的地點位在福岡縣苅田町的工廠，在進行消毒後將停工到 4 月 3 日為止。

日產九州工廠因員工肺炎確診停工 速霸陸也宣布停工計畫 (圖片：AFP)

該名男性來自福岡縣的京都郡，在 3 月 24 日出現 38 度高燒，症狀於就診服藥後稍微緩解，並於隔天的 3 月 25 日回到產線，一直到 27 日都有在工廠工作。但是在發現嗅覺異常後，經診斷於 31 日確定感染武漢肺炎。

他所服務的工廠也從 31 日晚間停工進行消毒，預定停工到 4 月 3 日為止。除了部分員工外，約有 4 千人都將在家中待命等待公司指示。

目前已知約有 10 名員工和確診案例有密切接觸，該公司也急於調查該員的行動紀錄。

日產自動車九州在美國等地新車需求的減少下，已於日前決定自 4 月 2 日起至同月底，停止工廠的夜班時段作業。

此外，速霸陸 (7270-JP) 也在週三 (1 日) 的時候宣布，由於武漢肺炎疫情在全球擴大的緣故，該公司位在日本國內外的所有工廠都將暫時停工。日本群馬製作所將從 4 月 11 日停工到 5 月 1 日，原定停工到 4 月 6 日的美國印第安納州工廠，也將順延至 4 月 17 日為止。

肺炎疫情造成零件調度出現狀況，全球的新車需求也出現減少。

在速霸陸宣布日本工廠將暫時停工後，日本全部 8 家乘用車的製造商也都無一倖免，在生產方面全都受到武漢肺炎疫情影響。