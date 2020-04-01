JDI將部分LCD設備賣給蘋果 持續與夏普溝通工廠出售事宜

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 在昨 (31) 日宣布，他們將脫手該公司最主要的日本白山工廠的部分 LCD 生產設備，金額為 2 億美元。由於保密義務的關係 JDI 沒有公布買方身分，但知情人士透露，其實就是美國蘋果 (AAPL-US)。

另外在工廠土地與建物方面，JDI 仍持續與夏普 (6753-JP) 進行談判當中。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

JDI 的白山工廠，由於供應給蘋果 iPhone 的 LCD 面板業績低迷，自 2019 年 7 月起就實施部分停工。為改善公司財務，也開始處分多餘設備。

為了脫手白山工廠，JDI 一直以來持續與蘋果及夏普溝通。知情人士透露，該工廠原本計畫在 3 月底前賣出，但由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響擴大，與夏普間的談判出現延宕。決定先將生產設備賣給蘋果，土地、建物方面再持續與夏普討論。

白山工廠是 JDI 向蘋果借得資金 (預付款) 後所興建，並於 2016 年底開始運作。然而在蘋果 iPhone 積極採用 OLED 面板的影響下，白山工廠的稼動率持續偏低。截至 2020 年 2 月底，JDI 在白山工廠的建設還背有 879 億日圓債務，處分生產設備後的所得也將用於債務清償。

未來白山工廠若順利脫手，JDI 的手機用面板生產將集中在日本茂原工廠。而過去，JDI 也曾在 2018 年時，將日本能美工廠轉讓給官民基金的 INCJ。