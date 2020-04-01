3月中國財新製造業PMI重回擴張 達50.1

週三 (1 日) 財新公布 3 月份中國財新製造業 PMI 達 50.1，預期 45，前期 40.3。

財新指出，2 月份在肺炎疫情影響下，工廠曾出現大量停工停產，交通運輸普遍受到限制，導致中國製造業出現破紀錄式的崩跌。但至 3 月份，企業開始陸續復工復產，產出略為回升。但疫情仍然影響需求與供應鏈，新訂單總量連續兩個月下滑，供應速度急劇下降。

不過，企業仍然樂觀認為未來一年產出會現成長，許多製造商預期一旦疫情趨緩，需求將會復甦。

隨著 3 月份中國各地區開始陸續放鬆限制，使得製造業產出呈現回溫跡象。不過，整體需求仍然疲弱，新訂單總數量連續兩個月下滑。許多受訪企業反映肺炎疫情持續下，導致訂單出現延期或取消。此外，因全球各地都在努力抑制疫情擴散，使得 3 月份新出口訂單數量明顯減少。

同時，就業數據反映聘雇情況進一步萎縮，但萎縮情況較 2 月份紓緩。根據調查企業反映，勞動力下滑是員工自動離職和企業壓縮成本所導致。另一方面，由於最近數個月企業減產，產能壓力繼續存在，工作積壓率雖然較上個月改善，仍然明顯。

3 月份，供應鏈壓力仍然緊俏，企業反映供應商產能萎縮、原料短缺，導致投入產品的平均供應速度下滑，降幅逾 12 年來次高。

財新智庫莫尼塔研究董事長鐘正生指出，與 2 月份相比，3 月中國製造業活動改善幅度仍然有限。由於這次調查是在 3 月 12～23 日收集的資料，也就是說到 3 月中旬，中國企業復工復產還在進行當中，擴張速度達到疫情之前的中等水準。

他認為全球疫情惡化，對中國製造業需求造成第二次衝擊，導致新訂單指數連續第二月處於衰退區間，尤其是出口新訂單指數，相較於疫情前的水準仍有一定的差距。

