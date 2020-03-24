美國3月服務業PMI驟跌至39.1 美國經濟恐陷入衰退

IHS Markit 於週二 (24 日) 公佈美國 3 月份服務業 PMI 指數初值，報 39.1，較前值下滑了 10.3 點，且低於市場預估值 42。

另外，美國 3 月份的綜合 PMI 指數則報 40.5，較前值下滑 9.1 點，且創下自 2009 年 10 月以來最大的跌幅。根據 PMI 數據顯示，由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，美國的經濟及金融市場皆遭受到前所未有的衝擊。

美國 Markit 綜合 PMI、服務業 PMI、製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

3 月份美國 Markit 製造業 PMI 指數報 49.2，較前值 50.7 下滑，且創下自 2009 年 8 月以來最差表現，並跌破景氣榮枯分水嶺 50。另外，工廠訂單的下滑幅度，亦創下自金融海嘯以來最大。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，疫情對於美國經濟所造成的衝擊，仍尚未完全反映在最新的 PMI 指數上，且美國經濟可能正在陷入衰退。

Williamson 預估美國今年第 1 季的 GDP 恐將衰退 5%，而由於美國疫情確診病例持續攀升，預期政府將會採取更嚴格的封鎖及關閉店家等措施，屆時將會導致美國 Q2 的 GDP 面臨更嚴重的衰退。

由於美國服務業佔美國整體 GDP 比重高達 90%，且一直以來扮演著拉動美國經濟成長的動能，但是，為了防止疫情的擴散，各州政府紛紛採取關閉店家、餐廳、酒吧等措施，導致零售業及服務業的營運受到嚴重打擊。預期經濟及社會活動的中斷，將會在接下來的幾個月持續拖累美國經濟。

除此之外，企業及店家為了減少成本以支撐營運，將會導致美國就業市場面臨大規模的裁員潮， 根據 3 月份的 Markit PMI 數據顯示，服務業及製造業的雇傭指數皆呈現下滑趨勢。

Williamson 表示，為了減少營運支出，企業紛紛採取關店或縮減產能的措施，導致美國就業市場的衰退幅度，創下自金融海嘯以來首見。

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