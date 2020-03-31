意外！中國3月份製造業PMI彈至52 創逾1年新高

週二 (31 日) 中國統計局公佈 3 月份製造業 PMI 意外大漲至 52，創逾 1 年新高，預期 44.8，前期 35.7，而 3 月份非製造業 PMI 則彈至 52.3，預期 42，前期 29.6，至於綜合 PMI 則達 53，前期 28.9。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

3 月份製造業 PMI 各分項指數中，生產指數為 54.1% ，比 2 月份回升 26.3 個百分點，顯示製造業生產量明顯成長。

新訂單指數為 52% ，比 2 月份回升 22.7 個百分點，表示製造業市場需求有所回溫。

原料庫存指數為 49% ，比 2 月份回升 15.1 個百分點，顯示製造業主要原料庫存量跌幅縮小。

從業人員指數為 50.9% ，比 2 月份回升 19.1 個百分點，顯示製造業企業復工人數有所增加。

供應商配送時間指數為 48.2% ，比 2 月份回升 16.1 個百分點，表示製造業原料供應商交貨仍偏慢。

中國統計局表示，截至 3 月 25 日止，在採購經理調查企業中，大中型企業復工率為 96.6% ，較 2 月份調查結果上升 17.7 個百分點，其中，製造業企業復工率為 98.7%，上升 13.1 個百分點。

中國統計局強調雖然 3 月份製造業 PMI 大幅回升，但調查結果顯示，企業生產營運壓力仍大，本月反映資金緊俏和市場需求不足的企業比重分別為 41.7% 和 52.3%，比前一個月上升 2.6 和 4.1 個百分點。

若從外在環境來看，疫情在全球快速蔓延，全球經貿成長受到嚴重衝擊，為中國經濟帶來新的嚴峻挑戰。3 月份中國製造業新出口訂單指數和進口指數分別為 46.4% 和 48.4%，雖較 2 月份回升，但處於偏低水準。

針對 3 月份中國製造業及非製造業 PMI 較 2 月份大幅回升的主因，中國統計局解釋，基期的變化是影響重點。2 月份因受疫情影響 PMI 創下金融海嘯低點，但隨著 3 月份陸續復工，大中型企業復工率達 96.6%，較 2 月份上升 17.7 個百分點，產能正穩定恢復中。

此外，中國統計局強調，PMI 反映的是經濟短期變化。3 月 PMI 較 2 月份明顯上升是反映目前大多企業復工復產的情況比 2 月有所改善，但並不意味著企業的實際營運已恢復至疫情前水準。

通常情況下，當 PMI 連續三個月以上保持「同向」變化時，才能反映經濟的趨勢性變化，僅僅單月數據升至臨界點之上，並不能判斷中國經濟已完全恢復正常。中國經濟要好轉，還需觀察後勢變化。