華為展雄心 目標在2025年成為中國自駕平台領導廠

國外媒體引述消息人士指出，華為計劃全力推動自動駕駛技術，期待與美國和中國的競爭對手展開競爭。華為設定一個內部目標，要在 2025 年成為中國自動駕駛平台的領導廠商。

在手機成長出現瓶頸之下，華為將新的業務成長動力放在自動駕駛領域。一家供應商表示，「華為對自動駕駛的態度變得非常咄咄逼人，華為要求我們今年準備大量測試，即使該產業正遭受肺炎疫情的衝擊。」

自動駕駛是近幾年汽車產業的一大熱點，也是蘋果、Google 等公司都看好的一個領域。科技大廠認為自動駕駛產業蘊藏巨大商機，並且會有不錯的成長趨勢。

到目前為止，在所有類型的自動駕駛技術中，Google、Intel、NVIDIA 等美企仍然處於產業領導地位。但華為在通訊晶片和 AI 方面具有優勢，而這些技術是實現自動駕駛的關鍵之一。

華為特別感興趣的是開發自動駕駛平台，這是一個關鍵的電子整合系統，是自動駕駛汽車的「大腦」。特斯拉、Google、NVIDIA 和蘋果等美國競爭對手也打算主導該平台。

去年 8 月份，華為在深圳正式公布商用的 AI 晶片—昇騰 910。這款晶片是一款具有超高運算力的 AI 處理器，其最大功耗為 310W，華為自行研發的達芬奇架構大大提升其能效比。該晶片能夠「訓練」自動駕駛算法，並促進未來車聯網的發展。

此外，去年華為成立一個新的業務部門，專注於開發智慧汽車解決方案。同年，該公司展示搭載自己晶片的自動駕駛技術，同時還宣布與奧迪、豐田和標緻合作，計劃最早在 2021 年推出自動駕駛汽車。

華為想要在自動駕駛領域後發先至，將與包含 Alphabet 旗下的自動駕駛部門 Waymo、Intel 旗下的 Mobileye、特斯拉、蘋果，及百度在內的對手展開競爭。

