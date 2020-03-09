封鎖華為奏效 華為自估今年手機出貨年減20%

根據外媒 information 報導指出，華為預計今年智慧手機出貨量將大跌約 20%。這是華為在連續 10 年高速成長以來，首度出現手機出貨年減的困境。華為內部認為，今年出貨量重挫與疫情及海外市場銷售不佳緊密相關，且未能得到 GMS 的授權是核心關鍵。

華為在內部公佈銷售量目標，2020 年的銷售量因為美國制裁加上肺炎疫情影響，今年預估會下跌 20%。2019 年，華為全球出貨量逾 2.4 億支，今年則預估銷售量為 1.9 億～2 億支。

歐洲和海外市場銷售疲軟短期內很難回溫，華為無法再使用 GMS 系統是海外使用者拋棄華為的主要原因。

(圖片: AFP) 華為下修出貨量, 也暗示自家作業系統 HMS 仍不成熟

當然肺炎疫情也讓整個局面雪上加霜，由於海外市場受挫，去年華為就開始把銷售主力轉向中國國內，並利用愛國心取得明顯成效。根據 IDC 的資料，華為在全球維持 16.8% 的成長；此外，在中國銷售方面，Canalys 報告顯示，成長率高達 35%，市佔率約 40%，已接近 Nokia 頂峰時期的市占率。

但華為在海外卻表現差，特別是在歐洲市場，去年第二季出現負成長，第三季度停止零成長，反到是三星、小米成長率躍升，分食華為流失的市占。

華為若能保持住中國的銷售量，則歐洲市場失去的市占可能還能彌補。但在武漢肺炎疫情肆虐下，供應鏈已受到明顯衝擊，中國國內市場供應量不足，再加上下游通路因防疫而停擺，華為已錯過第一季的傳統消費旺季。

即使進入夏季，中國疫情有機會受到控制，但春節和暑假消費的另一波旺季，也不易彌補第一季的損失。

此外，除了華為之外，其他廠商也積極推出新產品應戰，如小米 10 和 OPPO Find X2 陸續上市，都是瞄準華為的高階市場，這將多少帶給華為一些壓力。

業內人士指出，今年必定是對於智慧手機市場極具挑戰的一年。在進入 5G 世代下，中國手機市場將面對新的發展，而肺炎疫情等不利因素的出現又增添許多不確定性。所以今年華為可能面臨著被蘋果反超的威脅與挑戰。