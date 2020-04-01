〈陸股盤後〉英國恐重現金融海嘯時期政策 陸股受累收黑

週三 (1 日)，雖然美股走弱，亞股也普遍表現疲弱，不過 A 股早盤卻開低走高，上證一度上漲約 1%。但午盤後，匯豐表示決定今年底前暫停配息，渣打也緊接撤回配發期末股息的提議，加上外媒報導指出英國政府希望匯豐、渣打、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行等等英國銀行減少或取消配息，以保留資本因應疫情大流行對銀行業的衝擊。

此舉似乎重現金融海嘯時期的情境，美股期貨亞洲盤應聲重挫，連帶挫拖累 A 股由紅翻黑，幾乎以今日最低點作收。



截至收盤，上證綜指下跌 0.57%，收報 2734.52 點；深證成指下跌 0.1%，收報 9951.84 點；創業板指下跌 0.38%，收報 1864.80 點。滬深兩市今日成交總額達人民幣 5848 億元，較前一交易日小幅增加人民幣 230 億元，成交量持續低迷。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日買超人民幣 54.53 億元，其中，滬股通買超人民幣 9.84 億元，深股通買超人民幣 44.69 億元。

產業消息

受到新能源汽車補貼和免徵購置稅政策延長 2 年的利多消息，新能源汽車類股大漲，浩物股份、今飛凱達、迪生力、越博動力、北特科技等個股以漲停作收。

市場預期 4 月份 MLF、LPR 將會調降，且定向降存也有機會在近期推出，在寬鬆貨幣政策加碼的刺激下，地產逆勢走揚，萬科大漲 3.8%、大名城飆升 4.9%、華夏幸福上漲 1.2%。

法人觀點

中國國泰君安表示，近期類股輪動快速，沒有一個持續性的主流類股支撐市場人氣。至於半導體類股的表現是否也只是曇花一現，則是要再觀察。對於指數的看法維持之前觀點，短期大盤進入築底階段，因此指數走勢將會反反復復，在短線操作上不建議追高，建議以逢低布局為主。

中銀國際證券則認為，第二季指數走向除了疫情發展外，企業年報、季報內容也將影響類股群的表現。隨著中國國內生產逐步恢復，市場將焦點放在企業營運表現上，在業績確定能穩定成長之下，中低估值的企業可望受到資金青睞，而出現超額報酬。