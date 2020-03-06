華為左手恐砍單 右手砍自家HMS分潤比率

外媒報導，傳華為可能在本週下修 5G 手機訂單，相關供應鏈神經緊繃，不過是否衝擊晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 業績，美系外資則認為，華為砍單對台積電的影響有限，預估影響台積電第二季 5% 的營收。

美系外資報告指出，華為砍單主要是受到多方因素影響，除了遭到限制使用 Google 行動服務 (GMS) 外，武漢肺炎疫情衝擊也是因素之一，所以華為內部正在調整智慧型手機庫存，而華為在今年第一季已先下調 4G 機種的訂單，本週預計再向台積電下修 5G 手機訂單。

此外，該報告提到，以華為智慧手機庫存約在 4000 萬至 5000 萬支來分析，推估華為的砍單舉動會影響台積電單季 2 萬片晶圓，這約當台積電第 2 季 7 奈米產能的 20%，再加上聯發科 G 系列單晶片及華為供應鏈等其他廠商可能跟進砍單，整體影響台積電今年第 2 季營收約 5%。

不過，報告強調台積電來自基地台和網通設備等基礎建設半導體的訂單持續增加，同時，其他業務包含醫療應用晶片、遊戲顯示晶片及蘋果訂單需求仍暢旺，因此整體來看，台積電第 2 季營收將季減 3.9%。

吸引開發商大砍 HMS 分潤比率

華為遭限制使用 GMS 後，已推出自家 HMS。但該系統是否能吸引大量開發者投入，是市場關注焦點。

而華為為了在最短時間內充實自家 HMS 平台軟體豐富度，昨 (5) 日做出令市場震驚的舉動，宣布將與開發者分潤調整成 1:9，意味在 HMS 上架的軟體開發商可獲得 90% 的收益，華為只拿 1 成。

目前主流的應用商店，平台方與開發者的分潤比例都是 3:7。華為此舉明顯是為了吸引開發商積極在 HMS 上架 APP，短小與 GMS 之間的差距。只要能減少消費者使用或換機上的不便，以華為智慧手機的高 CP 值，勢必可拿回可能在歐洲失去的市場。

而這個分潤制度，只限於在 2020 年。到 2021 年，廣告分潤比率將調升至 2:8；2022 年，比例則會回到常態的 3:7。因此可以看出華為要在極短的時間內衝刺自家 HMS 平台實力。

而整體來看，Android 平台的付費軟體較少，開發商收入主要是靠廣告分潤，華為此舉是為了吸引更多的開發商將他們的優質 App 帶到華為的 HMS 內。

若華為策略能成功，有機會反映在今年下半年，或是明年上半年手機銷售 (非中國地區) 數量上。而供應鏈也將會因此受惠。