費半第1季陷9年來最大跌幅 這檔股票卻飆出12%漲幅

武漢肺炎疫情壟罩全球，美股主要指數創下史上最糟的第 1 季表現，費城半導體指數今年前三個月重挫 18%，是至少 2011 年以來最差表現。但在一片慘跌之中，繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 股價卻逆勢大漲 12%，成為罕見的亮點，主要驅動力來自資料中心業務和資產負債表。

Nvidia 並非對病毒免疫，上個月曾以疫情為由，把第 1 季營收預測調降 1 億美元。但《彭博》報導，股價得以安度疫情引發的混亂、逆勢上漲，反映分析師對 Nvidia 的資產負債表、現金流量樂觀，也認為在當前的大環境下，Nvidia 的產品組合仍能維持良好表現。

摩根士丹利 (大摩)3 月曾說，在大型成長股中，Nvidia 安度艱困環境的機率最高，主要驅動力來自資料中心業務。無獨有偶，Needham 上週將 Nvidia 股票評級提高為「買進」，預測醫療設備和 AI 應用方面的晶片需求將水漲船高。

Nvidia 今年來股價大漲 12.03%，是標普 500 指數漲幅前十大成分股之一。標普 500 指數第 1 季下跌 20%，是史上最差首季，費城半導體同期下挫 18.33%，

Nvidia (NVDA-US) 週二 (31 日) 收盤下跌 0.75%，報每股 263.6 美元，盤後下滑 1%。

Nvidia 和費半今年來股價變動幅度，數字統計至 31 日盤中。(來源: Bloomberg)

Susquehanna Financial Group 週二將 Nvidia 目標價提高 10 美元，為每股 330 美元，理由是「企業需求依然強勁，供應鏈瓶頸 (基本上) 已經減緩」，而且在遠距工作的大趨勢，對雲端運算晶片整體需求有所助益。該公司重申對 Nvidia 樂觀看法，但疫情導致 Nvidia 還在觀望 7 奈米產品推出時程，值得留意。

Nvidia 預定 5 月中旬發布第 1 季財報，華爾街分析師預估調整後 EPS 為 1.65 美元、營收接近 30 億美元。彭博彙整的資料顯示，以上最新 EPS 和營收預測在過去三個月分別調升了 8.5%、5.2%。

Nvidia 在 2 月發布去年第 4 季財報，表現優於市場所料，資料中心晶片表現特別突出。

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