股災下的進場學 台積電、鴻海逢低布局甜蜜點是多少？

2020 年的 CODIV-19 (武漢肺炎) 必定是人類社會發展的關鍵轉折。《今周刊》報導指出，台股崩盤驟然進入熊市，一舉摜破 10 年線，讓許多空手或持股不高的投資人見獵心喜，但跌破 10 年線就是此生難遇幾回的寶貴買點嗎？專家建議，台股正面臨流動性風險的威脅下，買跌深優質大型股投資勝率相對較高。

有「獵豹財務長」之稱、鉅豐財經執行長郭恭克認為，跌破 10 年線或許是長線投資的好買點，但未必是搶反彈，甚至做短中期波段操作的好買點，大部分投資人對跌破 10 年線買必賺，恐怕存有相當大的迷思。

郭恭克進一步解釋，過去 10 年，跌破 10 年線買就會賺，是對的。台灣加權指數在 2011 年 11 月、2015 年 8 月、2016 年 1 月，均曾經跌破 10 年線，而且一跌破馬上收腳往上攀升。

然而，如果再把時間拉更長，跌破 10 年線馬上買，卻往往落得慘賠命運。比如說，2000 年網通泡沫破滅，加權指數在同年 9 月失守 10 年線（當時在 6185 點）後，持續破底，一直跌到 3411 點才止跌。等於破 10 年線後，還有 45% 跌幅等在後頭。而且那一次，足足花了 5 年多的時間，才又在 2006 年 9 月重新站穩 10 年線。

郭恭克指出，今年全球大多數的經濟體經濟成長率恐難逃衰退，這是過去 11 年來，大家沒有遇見過的情況。因為封城、鎖國，許多經濟活動停頓下來，說實在的，經濟何時落底彈升還沒人知道，在這種高度不確定性下，最好不要妄猜底部！

他建議，即使抱著長期抗戰決心，趁跌破 10 年線進場，以領股息為主的投資人當下也最好把握兩項原則：第一，不要急，分批慢慢買；第二，最好投資較不受疫情與鎖國影響的產業，比如說食品、日用必需品，或是以銀行為主、而非壽險為主的金融股。

根據《今周刊》報導，投資贏家張真卿也不諱言，比起搶搭投信順風車，吃國安基金的豆腐，是相對安全的作法。過去 5 次國安基金進場護盤賺錢的經驗，都買在相對低點、獲利出場居多，因此外資不斷在台股提款的當下，買進國家隊優先護盤的概念股，相對有主場優勢。

例如有「台股門神」之稱台積電、大立光，具備長線競爭優勢及 5G 題材，就是政府政策性作多的領頭羊指標。退一步說，若疫情受控，外資錯殺的賣盤將來也會成為強而有力的買盤。

郭恭克分析，以台積電來說，股價在年線負乖離達 10% 附近即可考慮進場，而若以配發現金 10 元計算，當現金殖利率逾 4% 以上，就是買進甜蜜點；換言之，投資人可以從 250 元以下開始找買點，但在疫情尚未受到控制前，要做好資金控管，分批布局。

張真卿則以鴻海為例，鴻海歷史低點在 70 元附近，波段高點都在 90 元附近，倘若未來 EPS 未大幅下滑，以目前價位在 70 元上下來看，股價相對便宜。其他像是官股銀行布局的常客，包括日月光投控、中美晶、玉山金，都是值得逢低布局的標的。