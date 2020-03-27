美股翻紅+國安基金助攻台股市值回升 短線看疫情臉色

在美股反彈、國安基金進場護盤加持下，台股單週上漲 464.83 點，指數收在 9698.92 點、週線收紅，上市公司市值回升至 29.5 兆元，法人認為，台股能否重新攻克萬點，須看美股走勢與疫情是否止穩。

台股本週一甩 3 月初重挫頹勢，在美股回神與國安基金宣示進場護盤激勵下，單週漲幅一度接近 1000 點，指數最高攻上 9954.86 點，但在獲利了結賣壓出籠下，今 (27) 日大盤開高走低，終場翻黑下跌 37.44 點作收。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，武漢肺炎疫情持續在全球擴散中，但在各國加碼祭出量化寬鬆與紓困政策挹注下，激勵股市擺脫熊市泥沼，上演跌深反彈戲碼。

儘管全球股市反彈走揚，但在全球確診病例持續攀升，多少仍影響投資信心，導致交易量縮，以台股來說，盤勢在接近萬點後，在解套賣盤壓力下壓抑漲幅，短線盤勢恐將持續震盪整理。

觀察外資動態，從 3 月 6 日到 23 日為止，外資已賣超台股 3243 億，儘管美股翻紅、國安基金強勢護盤，外資開始轉賣為買，但今天又轉向賣超且金額達 96.09 億元，後續外資動向仍有待觀察。

廖哲宏認為，目前影響台股利空因子包括 2 月中國供給面風險、3 月歐美需求面萎縮，以及油價走跌等，而這些利空何時消化完畢則需看疫情何時趨緩，唯有疫情穩定受控，股市才能真正擺脫困境回穩。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，疫情若持續擴散，股市恐將先行反應第 2 季市況，以目前市況來看，股市短期波動仍大，也連帶影響台股表現，建議短線操作須謹慎，中長線則可分批逢低找買點。

周書玄表示，若疫情能儘快獲得控制，加上新藥能問市，市場才能完全恢復信心並帶動美國經濟表現回穩，屆時台股也可望回歸基本面走勢，而近期大幅修正的電子股，則隨著中國各省陸續復工，傳出訂單遞延效應，產線加班、趕工消化年初以來停工的訂單，後續可追蹤產業與疫情變化狀況。