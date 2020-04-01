盤前財經大事搶先讀2020年04月01日

今日操盤前瞻

美國 3 月製造業 PMI

歐盟 2 月失業率

法說會：兆豐金

除權息：白紗科

死亡數上看 24 萬！川普：未來兩週美國將非常非常痛苦

美國總統川普週二 (31 日) 在白宮記者會上示警，抑制疫情是當前生死攸關的事情，要求美國人做好準備，美國將面臨「非常、非常」艱難的兩週，預測美國累計死亡數將高達 24 萬。閱讀全文...

疫情引發市場動盪 標普警告：今年全球經濟增長恐趨近於零

標普全球評級 (S＆P Global Ratings) 週二 (31 日) 再下調全球經濟增長預期，並稱由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，今年全球經濟增長恐將趨近於零。閱讀全文...

股災下的進場學 台積電、鴻海逢低布局甜蜜點是多少？

《今周刊》報導指出，台股崩盤驟然進入熊市，一舉摜破 10 年線，讓許多空手或持股不高的投資人見獵心喜，但跌破 10 年線就是此生難遇幾回的寶貴買點嗎？專家建議，台股正面臨流動性風險的威脅下，買跌深優質大型股投資勝率相對較高。閱讀全文...

〈FII 業績發表會〉5G 產品將大規模進入商用 下半年業績估顯著成長

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯昨 (31) 日召開業績發表會，公司經營階層看好，隨客戶進入 5G 建設階段，5G 產品將大規模進入商用，將推升下半年業績顯著成長。閱讀全文...

開發金延長併購中壽 金管會五大面向審核

開發金 (2883-TW) 申請延長併購中國人壽 (2823-TW) 一案，金管會昨 (31) 日表示，目前已收到開發金的說明報告，金管會將就延長併購的合理性等五大面向檢視審核，預計 4 月底准駁開發金是否可延長併購中壽。閱讀全文...



