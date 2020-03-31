〈房產〉高雄房市買氣退潮中 3月交易量縮29%

新冠肺炎疫情全球延燒，顯示全球經濟受到疫情嚴重衝擊，而房市自難置身事外。根據永慶房產集團研展中心統計全台門市 3 月交易狀況，與去年同期相比，全台交易量較去年同期減少 15%，同時統計也顯示，高雄市的買氣正在退潮。

永慶房屋指出，3 月的門市交易以桃園、新竹縣市表現最為亮眼，量增 9% 與持平，其餘五大都會區均量縮，台北減少 13%，新北量縮 21%，台中與台南均減少 18%，高雄市則量縮 29%，房市表現相對較弱。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後民眾會加快看屋腳步，積極看屋、詢價，交易量會有大幅且明顯的成長，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分民眾轉趨觀望，3 月看屋量較 2 月減少 5%，尤其是 3 月中下旬在各國疫情大爆發的狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，預期第二季房市表現難樂觀。

永慶房屋指出，如將今年 1-3 月交易量與去年同期相比，全台交易量較去年同期微幅減少 1%，其中台北、桃園、新竹縣市逆勢成長，分別量增 4%、16% 與 12%，而台南與去年同期持平，其餘三大都會區均量縮，新北減少 2%，台中量縮 7%，高雄市則減少 14%，量縮幅度最大。

統計永慶內部成交資料發現，今年 1-2 月房市表現較去年同期仍有 1 成左右的增幅，謝志傑補充，主要是 1、2 月新冠肺炎疫情尚未大規模擴散，除了中國之外，各國僅零星出現病例，但 2 月底、3 月初疫情急遽升溫，南韓、伊朗病例爆增，之後歐、美也淪陷，而對於房地產市場而言，民眾買屋諮詢、帶看物件等都需要頻繁接觸，多少都會產生疑慮，即使有自住、置產等剛性需求仍在，但民眾卻面臨社交恐慌的隱憂，因此，今年第一季沒有出現持續回溫走勢，房市表現不如預期。

謝志傑提醒，新冠肺炎疫情全球肆虐，若影響時間拉長，將衝擊全球景氣與經濟表現，恐出現供應鏈面臨斷鏈、終端產品需求驟減，以及各國鎖國政策持續，全球經濟、貿易活動如同按下暫停鍵，百業蕭條危機浮現，企業倒閉、裁員、無薪假恐漸增，民眾購屋信心與房貸負擔能力恐下滑，將減緩購屋計畫，對於房地產市場的影響大，必須審慎因應。