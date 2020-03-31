〈房產〉新北3月成交量放大 年增24.8%成中古屋交易亮點

房仲業者統計內部成交行情資料顯示，2020 年 3 月成交量雙北形成強烈對比，台北市交易量月減 13.4%，年減 5.3%，反而新北市成交量月增 23%，年增 24.8%，新北市也成為 3 月中古屋交易亮點。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市購物租對疫情較有危機感，且主力施群是換屋族，在國際股市震盪，進出口貿易趨緩情況下，若非迫切需要，多半會暫緩購屋計畫，高總價市場交易受較大衝擊，因此 3 月台北市大安、信義交易量明顯下滑，價格親民的內湖交易增加。

張旭嵐指出，由成交資料顯示，新北市 3 月交易量大漲，其中以總價 800-1200 萬左右的產品為主力，雙北有購屋計畫的租屋族，為早日擺脫出入複雜的租屋處，加速購屋腳步，總價實惠的新北市吸引自住首購族積極出手，而整體成交價格略為下修，顯示屋主多少也受疫情影響，小幅讓利，避免夜長夢多。

此外，台灣房屋智庫經理江怡慧也指出，同為台北衛星城市的桃園，3 月交易量增房價下修主要交易區在桃園區、中壢區以及平鎮、龍潭區為主，住宅產品交易集中在小型或是次商圈中的住宅，次商圈住宅相較主商圈住宅而言人口密集度較低，另外平鎮、龍潭、楊梅、八德區的透天別墅交易意外受消費者青睞。