〈房產〉首季全台土地交易478億元 季增3% 台北、台中為熱區

雖然新冠肺炎疫情全球持續延燒，全台建商獵地仍積極，根據商仲第一太平戴維斯最新統計，2020 年第 1 季大型土地交易總額達到 478 億元，季增 3%，其中台中市及台北市為首季兩大交易熱區，但全台商用不動產市場投資則呈現萎縮。

新冠肺炎疫情可能為全球經濟帶來衝擊，但全台首季土地交易熱絡，建商對住宅市場仍保持信心，認為疫情受控制後，遞延的住宅買氣將迅速回升，因此持續補進土地庫存。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，接下來底價高達 266 億元的台北市世貿三館地上權標售案即將在 30 日登場，這是信義計畫區最後一塊能與台北 101 大樓爭鋒的基地，在台北市頂級商辦供給仍吃緊的刺激下，預期將吸引大型機構投資人參與投標，將刺激第 1 季土地交易金額有機會在首季突破 700 億元。

據統計，今年全台第 1 季土地交易達 478 億元，季增率 3%，年減率 25%，其中建商購地即占 431 億元，不僅推升興富發 (2542-TW) 集團今年累積購地金額已達到 147 億元，遠雄 (5522-TW) 及新潤建設 (6186-TW) 分別斥資 47 億元及 37 億元購入台北市土地。

同時，多個土地標售案反應熱烈，包括高雄市政府第 1 季的 10 筆土地標售案全數脫標，溢價率超出 2 成；另外，達新工業 (1315-TW) 的台中七期土地標售，則由興富發建設以 83.76 億得標，溢價率 15%，改寫台中土地最高總價記錄。

第一太平戴維斯指出，2020 第 1 季兩大土地交易熱區為台中市及台北市，土地交易金額分別達到 162 億元及 154 億元，其中，台中七期是土地一級戰區，單是興富發首季買入的兩筆七期土地即達到 127 億元，未來將規劃商辦、飯店及商場等複合型開發案；另外，在北士科園區議題帶動下，近 2 年北投土地受到建商高度關注，首季遠雄、華固 (2548-TW)、新潤及力麒 (5512-TW) 等多家建商合計購地達 78 億元，未來將進行住宅及商辦開發。

2020 年第 1 季商用不動產市場交易總額為 68 億元，季減率及年減率分別達 75% 及 70%，交易動能大幅滑落，自用型交易占比回升至 6 成以上，剛性需求再成為市場主力，由於經濟不確性風險高，拉長大型交易案的評估時間，單筆規模 5 億元以下的小型交易反而較為活絡。

在各類交易之中，科技業及製造業的自用廠房需求最為穩定，交易總額達 35 億元，主要集中在桃園及新竹地區。飯店交易占比則達 22%，主要為興富發建設總裁鄭欽天以 15 億元購入高雄華王大飯店，由於為單一產權大樓，據傳未來將拆除改建。