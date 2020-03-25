〈房產〉戴德梁行估首季全台土地交易金額 可望突破700億元

全台土地市場經過 2019 年飆破 3000 億元歷史天量後，今年首季土地交易金額，預估仍有機會突破 700 億元，本月底開標的信義計畫區世貿三館地上權標案能否脫標，成市場矚目焦點。

商仲業者戴德梁行統計，今年至 3 月 24 日止，全台土地市場交易量為 476 億元，與近 10 年單季均量大致貼近，以住商土地合計逾 400 億元為大宗，約佔總交易量 85%，如 3 月底世貿三館土地順利標脫，住商類土地占比將高達 9 成以上。

戴德梁行表示，2020 年第 1 季的全台土地交易以興富發 (2542-TW) 的表現最為突出，興富發除在台中七期獵得兩宗住商土地，分占前 10 大交易排行榜上的一、三名外，更將 2016 年購入的南港土地申請都市更新、容積移轉並取得建照後出售，交易金額名列本季第二名。興富發這三筆買賣就獨家為本季土地交易發出三道光，更創造了 180 億元的交易金額。

關於新型冠狀病毒疫情對土地市場的衝擊，戴德梁行表示，住商土地對開發商而言是存貨，預估仍持續評估購地，為將來推案預作準備。同時，工業廠房及廠辦的自用需求，將是持續支撐房地產市場的主力買盤，投資收益型產品如旅館及店面商場，受新型冠狀病毒疫情衝擊，投資動能呈疲弱。然全球吹起降息風，對於自用型買家及有長期投資獲取穩定收益的投資人而言，辦公大樓將是倍受矚目的投資標的。