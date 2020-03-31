大陸建設「琢豐」將完銷  張良吉：飯店寓邸是小豪宅趨勢

松江南京大道指標個案大陸建設「琢豐」日前順利上樑、宣布即將完銷。大陸建設董事長張良吉表示，全球精華區豪宅皆有飯店化趨勢，與飯店結盟的「飯店寓邸」是一線都市競爭下所產生的新型態商品，地段價值結合國際品牌將成為小豪宅趨勢。

大陸建設以「琢豐」作為台北市第一個飯店寓邸試金石，並將「琢豐」經驗轉戰到預計於今年第三季推出的南京東路五段馥敦飯店改建案。不只引進國際酒店集團「凱悅」（Hyatt）旗下的時尚星級酒店品牌「尚萃」（Centric），再度打造「酒店 + 精品宅」的進化版飯店寓邸。欣陸投控（3703-TW）旗下大陸建設、大陸工程始終秉持領先業界的規劃能力與營造技術，為台灣住宅建築加值，近來的品牌實力已被客戶肯定。

大陸建設近年個案皆以跳脫市場的國際視野及規劃高度開出亮麗成績。不只「琢豐」即將完銷，熱銷個案包括台北市信義區豪宅「55Timeless 琢白」、台中七期「宝格」及「丽格」改寫台中豪宅板塊，近日於新店央北重劃區推出「鐫画」建案，尚未公開即引發話題，皆可見大陸建設成長動能。

負責代銷「琢豐」的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱指出，琢豐之所以成功銷售的主因係同時滿足了幾個面向：一、因應時代抓住國際豪宅飯店化趨勢。二、準確高端定位，引進精品概念，邀請愛馬仕御用建築團隊法國 RDAI 及寒舍餐旅集團，在好地點打造好產品。三、成功抓住高端客層，如國際台商、二代需求、銀髮離巢族、精品愛好者，且客戶信任度高一再加購。

張良吉認為，繼大「琢豐」的熱度與話題，更上層樓的馥敦飯店改建案勢必更值得關注。未來大陸建設除了積極部署大台北、台中市場之外，還與日商大和房屋合資進軍高雄都會區，未來更放眼海外市場，針對舊金山、吉隆坡等地持續拓展海外計劃。