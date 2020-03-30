中國工信部：規模以上工業開工率約100% 惟需求面不樂觀

週一 (30) 中國工信部表示，截至 3 月 28 日止，中國規模以上工業企業平均開工率已達 98.6%，人員平均回到工作崗位的比率達 89.9%。而中小企業復工率則達 76%，3 月份以來日均升幅約在 1 個百分點，中國全面開工腳步已明顯加速。

目前，鋼鐵、電子產業員工返回工作崗位的比率平均逾 90%，紡織、機械、輕工等產業則在 70% 至 90%。在高科技產業方面，智慧手錶、智慧手環等消費升級類產品及半導體中的功率半導體、傳感器、光組件等高階技術產品產量保持逆勢增長。

(資料來源: wind) 3 月 20 日中國粗鋼日均產量日增率大幅成長 22.39%

不過，受到肺炎疫情在全球蔓延、擴散，勢必對中國的產業鏈、供應鏈及出口造成較大的衝擊。根據統計，今年前兩個月中國貿易進出口年減 9.6%，其中，出口更大跌 15.9%。隨著肺炎疫情的進一步擴散，中國進出口形勢可能進一步惡化。中國政府會密切追踪形勢的發展變化，及早做好因應準備。

中國工信部同時也信心喊話表示，肺炎疫情對中國工業經濟的影響是階段性，是在控制範圍內的，不會改變中國整體經濟長期保持成長的基本趨勢。

中國工信部進一步指出，2 月 19 日至今，中國汽車產業整體開工率已從約 60% 提升到 97%，員工返回工作崗位比率由約 50% 提升到 82%，總體達產率已經與去年同期水準相當。

不過，中國汽車產業目前仍面臨著消費需求不振的問題。即使目前企業復產率較高，但由於市場需求不足，企業庫存增加，後續一些企業達產率恐會進一步降低。

中國工信部指出，為解決這問題，該部已配合相關部門，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，要求各地方政府加速推出促進汽車消費的政策。目前有廣東、山東、吉林、海南、深圳、寧波、杭州、南昌等省、市推出一些具體政策，相信後續會有更多地區推出刺激汽車消費的政策。

至於新能源汽車及相關政策方面，該部表示還會協調相關部會做出調整，以進一步推動汽車產業健康發展。