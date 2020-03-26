湖北解封 長江存儲產能利用率升至73%

湖北省在 3 月 25 日全境 (除武漢外) 解封之後，外界均關注湖北省境內重要企業實際生產情況。此外湖北官方為提振各界對於湖北高科技產業的信心，湖北書記應勇特地前往武漢長江存儲、武漢華星光電等高科技及大型企業，了解企業復工、復產情況。

目前中國最大 NAND Flash 製造商 - 長江存儲的武漢總部，透過遠程辦公模式與廠內相結合，已全數復工，同時產能利用率達到 73%。應勇強調，武漢要發揮即有的產業優勢，全力發展 IC 電路產業，努力掌握更多具有自主性知識財產權的核心技術。應勇的聲明明顯是依循「國產替代」的國家級戰略而來。

長江存儲雖然位於武漢肺炎爆發最核心的地區，但因為其生產的 NAND Flash 在中國具有指標性地位，因此在疫情爆發後，長江存儲取得政府的特殊許可，因此並未完全停工，其生產作業持續不斷進行，受到影響只在產能方面。

而據了解，長江存儲在廠內值班的員工完全不與外界接觸，除了生產依計劃進行外，駐守在廠區內的員工也無感染病例發生。同時，長江存儲也採取分區隔離管制措施，避免外界病毒的傳入。

此外，應勇還前往武漢華星光電進行訪視。由於武漢華星光電是湖北省重點支援項目，其 T4 計劃是中國第一條主攻軟性折疊螢幕的六代產線，第一期已依計劃量產，同時軟性 AMOLED 產品也成功出貨至下游客戶。

TCL 華星光電是中國前三大電視面板製造商，根據 CINNO Research 提供最新 2 月份數據顯示，華星光電以 18.8% 的市占首度超越京東方，成為全球最大液晶電視面板供應商。

