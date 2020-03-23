上海朝解除警報邁進一步 公衛警戒等級由一級降至二級

上海市政府表示自 3 月 3 日起已無新增「本地」確診病例，根據相關法律法規和「上海市突發公共衛生事件專項應急預案」，市政府決定，自 3 月 24 日零時起，將上海市重大突發公共衛生事件應急響應等級由一級調整為二級。

上海市政府表示將繼續高度重視防疫工作，特別是嚴防境外疫情傳入，將確實做到對外窗口防疫和社區防疫工作，進一步鞏固目前疫情成果。

目前中國重大突發公共衛生事件等級中，四大一線城市除北京仍在一級外，上海、廣東、深圳均降至二級。

特別是電子業生產重鎮的深圳，全市已降為低風險地區，意味著深圳全市公共場所全面開放，包含休閒場所也將撤銷出入管制。同時，快遞、外賣等也可在測量體溫後進各小區。

不過，值得留意的是，由於目前中國以防止境外輸入病例為主，在社區、村居管理和企業生產經營活動管理方面，都提出要全面檢查 14 天內有外國旅、居史的人員。

而之前已有不少中國省市調降重大突發公共衛生事件等級。除上述一線城市外，雲南、甘肅、遼寧、貴州等省份，則是直接由一級調降至三級。

應急響應制度是由中國官方推出，針對各個突發公共事件，包含自然災害、事故災難、公衛事件及社會安全事件所設立的警戒方案，一共分為四個程度不同的等級，以這種方式降低各類事件帶來的損失。