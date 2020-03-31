〈房產〉房仲：3月中古屋成交力道不減 Q2看疫情進展

3 月全台中古屋市場雖有疫情干擾造成各區看屋量減少，但成交力道並未明顯衰退，房仲業者中信房屋統計 3 月門市交易數字，六都除高雄月增率微幅減少，其餘五都均為正成長，總計全台平均月增率達 18.3%，與去年 3 月相較年減 6.6%。

張世宗指出，房地產市場反應的是中長期信心，第一季交易持穩，顯示目前市場確實以剛性自住需求為主。不過當前全球疫情未見趨緩，第二季交易仍有挑戰，後續要觀察疫情程度，倘若疫情能在第二季受控制，下半年的衝擊就不致太大，甚至可望有再度加溫的機會。

中信房屋統計，整體門市本月六都不動產成交量與 2 月相較，台北市月增 33.3%，新北市月增 23.1%，桃園市月增 33.6%，台中市月增 9.4%，台南市月增 3.6%，高雄市月減 4.4%。而與去年 3 月同期相較，台北市年減 9.2%、新北市年減 11.6%、桃園市年增 69.9%、台中市年減 18.5%、台南市年增減為 0%、高雄市年減 31.7%。

3 月中古屋市場雖有疫情干擾而略微減少各區看屋量，但由成交量體實際表現觀察影響不大，甚至呈現成長的態勢。中信房屋總經理張世宗認為，疫情讓部分「走馬看花」的買方暫時觀望，看屋量微減，不過也顯示目前還存留在市場上看屋的人多半為真實有意願的誠意準買方，相對成交機會大幅提升。

由區域別來分析，中信房屋 3 月「北北桃」較「中南高」交易更為熱絡，月增表現均有 2-3 成，也反應北部房市所呈現的信心氛圍更勝於中南部。六都年增率跌幅最多的是高雄市，主要因去年韓市長當選後的一、二季房地產交易大增，使得去年 3 月基期墊高所致。目前高雄房市已回歸基本面，交易也回歸常態，因此造成年增率大幅衰減的現象。至於桃園交易年增表現亮眼，主要是當地房價合宜吸引了外來人口，因而能為房市交易注入活水，造就出色的成交佳績。