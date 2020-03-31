中間價大貶逾400基點 PMI助攻離、在岸人民幣止貶回升

美股反彈，美元止貶回升，離岸人民幣週二 (31 日) 凌晨收在 1 美元兌 7.1056 人民幣，貶破 7.1 關卡，貶值 141 基點，貶幅 0.2%。不過，意外的是，中國人行 (PBoC) 週二 (31 日) 一口氣將人民幣中間價調貶 404 基點，報 1 美元 7.0851 人民幣，貶幅創 2020 年 3 月 20 日以來最大。

交易員指出，由於中國人行近期刻意阻貶人民幣，導致中間價與離岸價差擴大，而在全球金融市場穩定之際，大幅調貶人民幣中間價只是把差距縮小，暫時可看做修正，並不意味人行希望人民幣走貶。

同時，今日中國統計局公布 3 月份製造業 PMI 指數躍升至 52，遠優於預期，並創下逾 1 年新高，刺激離岸人民幣止貶回升，截至上午 10:37 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1003 人民幣，升值 105 基點，升幅 0.15%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

此外，與在岸人民幣的差距已縮小至約 100 基點，意味外資超賣人民幣的情況已較緩和。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面，則是暫報 1 美元兌 7.0902 人民幣，升值 97 基點，升幅 0.14%。

路透社引述分析指出，以中國 PMI 數據表現來看，人民幣升幅算是表現平淡，即使這個重要調查顯示中國製造業活動在 3 月恢復成長。但目前中國仍有許多企業尚未完全復工復產，投資人對該數據仍保持懷疑態度，不願積極進場買進人民幣。

大和證券指出，市場現在傳出日本企業因缺少美元，在市場不斷買進美元，這將使美元出現一定呈度的支撐。此外，未來需要多關注中國經濟的表現，即使中國公布優於預期的經濟數據，但也不能太過樂觀，因為全球還是有很多國家的經濟活動陷入停滯。

