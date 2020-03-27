人行發離岸央票穩匯率 離岸人民幣強升逾400基點

中國人行 (PBoC) 宣布已於香港發行 100 億人民幣的央行票據，企圖穩定匯率，加上 G20 齊心對抗肺炎擴散，且市場預期美國眾議院將通過參議院的刺激經濟方案，多項利多帶動離岸人民幣於周五 (27) 凌晨跳升 429 基點，收在 1 美元兌 7.0812 人民幣，升幅 0.6%，一口氣漲回前一日全數貶幅。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

不過，今日早盤離岸人民幣出現升多回貶，截至上午 09:09 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0892 人民幣，回貶 102 基點，貶幅 0.14%。

中國人行指出順利在香港發行 100 億人民幣 6 個月期的央行票據，利率為 2.19%，人行表示，近期全球金融市場波動擴大的背景之下，這次香港人民幣央行票據發行仍受到國際法人的青睞，包含美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、法人等機構踴躍參與，投標總金額逾人民幣 350 億元，是發行量的 3.5 倍，展現全球投資人看好中國經濟的信心。

昨 (26) 日中國人行在香港發行離岸央票是今年以來第三次，前三次共累計發行人民幣 400 億元。

交易員表示，美元持續急貶也是人民幣躍升的另一因素。美國初領失業救濟金人數破天荒的來到逾 300 萬人，超過之前新高五倍，且隨著全美「封州」情況上升，未來該數據將持續惡化，美國基本面不佳，美元回貶是在預期之中。

而人民幣是否就此開始轉升，分析師指出，目前全球金融市場波動大，美元還是具備避險貨幣的領導地位，這特殊地位影響下，美元能得到一定程度的支撐，因此人民幣在未來一季內還是會保持在一個大箱型整理走勢，區間大約在 6.85～7.2。