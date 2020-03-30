抗疫猛藥 中國今年財政赤字+各類舉債合計恐逾8兆人民幣

中國中共中央政治局要求中國政府研究推出包含提升財政赤字率、發行「特別國債」、增加地方政府專項債券規模、引導貸款市場利率下滑，及刺激消費等一籃子刺激政策，以因應肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

內容要求，中國要擴大總體政策的調節和施政力道，要研究提出積極應對的一籃子總體政策措施，積極的財政政策要更積極，穩健的貨幣政策則要更靈活，適當提升財政赤字率。

外界分析指出，由於「特別國債」和「地方政府專項債」並不會納入財政赤字率的計算內，因此這三方面的財政刺激相互獨立，是武漢肺炎暴發以來，中國政府在刺激財政政策方面最強的表態，合計預估有機會逾人民幣 8 兆元。

財政赤字：逾 3 兆人民幣

2008 年金融危機後，中國實施積極的財政政策，而近幾年中國經濟下滑壓力增加，目標赤字率持續走高，之前曾觸及 3% 上限，去年則降至 2.8 %。

資料來源: Wiind, 中國政府預期目標赤字率

這次中國中共中央政治局要求適度提升財政赤字率，而中國財稅專家預計，今年中國財政赤字率將突破 3%，但不會超過 3.5%。中國赤字率過去以來保持不破 3%，外界均把 3% 為中國財政安全與否的一個心理防線，而 3% 的數字是參考歐盟經驗而來。但為了因應對肺炎疫情的衝擊，在非常時期，短期赤字率可突破 3%，但也不宜過高。

中國中信證券認為，今年中國赤字率有很大的機率突破 3%，以 2020 年名目 GDP 預估將達到人民幣 107.05 兆元來看，若依赤字率 3% 計算，今年財政赤字規模為人民幣 3.2115 兆元。若赤字率升至 3.2%，赤字規模則為人民幣 3.4256 兆元。

而 2019 年中國財政赤字規模為人民幣 2.76 兆元。因此，如果依照最保守的財政赤字率 3% 估算，今年中國財政赤字規模將首度突破人民幣 3 兆元，與去年相比增加人民幣 4515 億元。

特別國債：約 2 兆人民幣

由於特別國債不納入財政赤字，因此它屬於中國財政政策擴張的特殊手段，過去歷史上也只推出兩次。

一是，中國財政部於 1998 年 8 月向四大國營銀行發行人民幣 2700 億元的長期特別國債，所募集的資金全數用於補充國營商業銀行的資本；第二次則是因應金融海嘯衝擊，發行人民幣 1.55 兆元的特別國債，用於購買約 2000 億美元外匯，作為即將成立的國家外匯投資公司的資本。

專家認為，若今年發行特別國債，總規模將不低於 2007 年的人民幣 1.55 兆元，不排除總金額在人民幣 1.8 兆～人民幣 2 兆元，同時會分批發行。2007 年特別國債一共分八期發行，所以預估 2020 年第一期特別國債規模約在人民幣 5000 億元～人民幣 6000 億元，同時項目上也將更加豐富，例如抗疫特別國債等。

地方專項債：逾 3 兆人民幣

因中國地方政府專項債也不納入一般公共預算赤字範圍，近幾年為了「穩投資」，中國專項債規模不斷攀升，去年達人民幣 2.15 兆元。而不少專家預估今年受到疫情影響，專項債規模將突破人民幣 3 兆元。

新增專項債反映政府對經濟預期的態度，預估 2020 年規模約為人民幣 3.35 兆元～人民幣 3.5 兆元，若疫情影響持續持間拉長，甚至不排除接近人民幣 4 兆元的規模。

但有專業認為中國不宜過度擴大地方專項債規模，這可能造成對市場投資的排擠效應。

