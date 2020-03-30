〈每日外資外匯觀點〉美元荒紓解 投機客做空不鬆手

全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數累計突破 72 萬例，受到疫情升高的影響，周一金融市場開盤再度劇烈波動，WTI 油價一度跌破每桶 20 美元，美股期指暴跌後翻紅，美元指數則小幅上漲至 98.73 附近。本周市場關注 Markit 發布三月製造業 PMI 終值、美國 ISM 指數及三月非農就業數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國周末疫情急劇升高，累計確診人數突破 14 萬例，在上周申請失業金人數大增 328 萬後，市場預估美國失業率將升高至 4.0%；前美國聯準會主席葉倫更預估本周失業率將上看兩位數。

美元上周下跌 3.99%，創下 2009 年三月以來最大單周跌幅，在市場不確定性隨疫情升高下，分析師認為，儘管對美元的需求可能會回升，但投機者可能會對美元的多頭部位持保留態度。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五公布的數據，投機客最近一周美元淨空頭部位由 82.7 億美元增至 88.8 億美元。

德國商業銀行外匯和大宗商品研究主管 Ulrich Leuchtmann 表示，目前各國央行的寬鬆行動已見效果，美元短缺的問題已解決，貨幣市場的壓力正在解輕。

BDSwiss 集團投資研究主管 Marshall Gittler 上周五指出，聯準會最新改善的貨幣互換額度滿足了海外激增的美元需求，經濟和疫情防治基本面正在起主導作用。

美林美銀則認為，儘管近期聯準會的措施緩解了市場不安，但只要疫情持續，全球經濟被處於封鎖狀態下，市場仍將維持動盪。