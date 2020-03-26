傳人行降存款基準利率 人民幣收盤大貶逾400基點

受到美國兩兆美元的經濟刺激方案的影響下，美元延續近期回檔走勢，美元指數跌破 101 關卡，貶幅逾 1%。但令市場意外的是，離岸人民幣貶勢更兇，週四 (26 日) 凌晨，離岸人民幣大貶 439 基點，一口氣吃掉前兩個交易日的升幅，終場收在 1 美元兌 7.1242 人民幣，貶幅 0.6%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

今日早盤離岸人民幣止貶回升，截至上午 09:51 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1148 人民幣，升值 193 基點，升幅 0.27%。

而在岸人民幣則升值 158 基點，暫報 1 美元兌 7.0963 人民幣，升幅 0.22%。不過，離岸與在岸人民幣價差再度擴大，暗示外資對於持有人民幣的意願仍低。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

今日中國外匯管理局將人民幣中間價上調 50 基點，報 1 美元兌 7.0692 人民幣。

分析師表示，人民幣意外大貶，這與市場傳出中國人行恐將調降存款基準利率有關。原本市場評估人行只會針對 LPR 下指導棋，一旦基準利率調降，美中利差將在瞬間縮小，人民幣的價值必將被重估。

最近一次中國人行調整存款基準利率是在 2015 年的 10 月 24 日，目前 3 個月期定存為 1.1%、1 年期則為 1.3%。

此外，交易員指出，在聯準會接連推出救市政策後，市場對美元流動性緊俏的擔憂有所改善，但在疫情轉折點出現前，美元需求很難出現實質性紓緩，美元指數恐將繼續保持高檔波動，因此短期人民幣大幅反彈機會不高，但大貶空間亦不大，約在 6.9～7.2 之間大幅震盪。