短期波動難平息 宜採多元資產策略

肺炎未見趨緩，股市呈現大幅震盪；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，全球股市資金上周皆呈淨流出狀態，其中美國、亞洲及全球新興市場淨流出狀況較前一周加大，股市失血狀況持續。法人建議，面對短期難平息的波動，應採取分散風險、多元投資的策略。

全球央行相繼降息，並釋出大量資金，各國政府也同步推出財政刺激政策，紓解信用市場危機，美股上周出現強彈力道，3 月 27 日雖然又面臨沉重賣壓，但主要指數整周仍繳出近月來相對較佳表現，道瓊指數單周上漲 12.8%，為 1938 年來最大單周漲幅，其餘如標普及納斯達克也有近 10% 漲幅，市場情緒略為回穩。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，新冠肺炎疫情對全球市場信心帶來衝擊，三月中時甚至一度出現包括股票、債券及黃金同時承壓的嚴峻情勢，然而在由全球央行指標 Fed 帶頭宣布降息四碼及祭出無限 QE 後，各國央行紛紛態度一致的藉由寬鬆貨幣政策釋出資金支持市場，也使市場流動性得到緩解，股債兩大類資產中間的漲跌互補關係再次出現，顯示極度恐慌的市場信心已略為回穩。

與最為嚴峻的三月中期相較，謝佳玲指出，金融市場表現已略為回穩，但後續疫情發展仍難以預料，預估在確診人數受到明顯控制、疫苗研發出現重大突破前，市場接下來仍恐呈現大幅震盪走勢。

富蘭克林投顧也認為，美國疫情仍在升溫，投資信心仍疲弱，尤其這次同時面臨景氣循環末期、疫情與低油價的多重挑戰，預期市場波動加劇情境仍將上演。

新冠肺炎疫情在全球肆虐、暫時性的全球衰退已不可避免，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門指出，在此市場波動之際，看到的機會分為四大類：(1) 位於風暴中心的股票、(2) 循環性股票、(3) 高品質股票、(4) 成長型股票，前兩者需特別關注債信風險，後者則可趁評價面修正時擇優布局；現階段將趁機建立多元投資組合，當評價面機會出現時，也會搭配完整的債信與流動性分析來評估風險，並掌握機會逢低布局。

謝佳伶也認為，在不確定性仍充斥的市場環境，避免重押於單一公司或是資產類別，不但可捕捉隨時出現的成長回彈，也可在下跌時提供保護，是投資人可以關注的較佳投資策略。