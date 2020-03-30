財政、貨幣救市政策齊出 市場反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠肺炎全球確診病例超過 53.2 萬例，G20 領導人承諾注資 5 兆美元緩解疫情影響，各國啟動無限 QE。在各國財政、貨幣政策雙管齊下的刺激下，全球股市上漲 9.94%；

2. 美國通過高達 2 兆美元的紓困法案，美國股市上漲 10.26%；

3. 德國製造業採購經理人指數由 48.0 下滑至 45.7，德國政府公布 7,500 億歐元刺激方案，歐盟同意暫停預算赤字的規定，以便各國應變疫情衝擊，歐洲股市上漲 7.07%。

新興市場

1. 中國新公布之年初至今工業利潤率年增率創下有史以來最大降幅 - 38.3%，中國自 3/28 禁止外國人入境，然而受到全球股市上漲的刺激，中國股市上漲 4.63%；

2. 印度主要城市宣布封城，央行緊急降息三碼至 4.4%，印度股市仍下跌 0.34%；

3. 墨西哥央行緊急降息兩碼，然而總統與商界關係惡化，其民粹主義的傾向可能降低外界對該國投資的意願，加上疫情和油價的影響，標普將墨西哥的信評由 BBB + 降級。

債券市場

1. 全球央行持續注入流動性，舒緩流動性枯竭的憂慮，全球高收益債券上漲 7.39%；

2. 新興市場債券也隨之上漲 6.34%，然而在油價低迷的狀況下，產油國如厄瓜多、科威特、阿曼和墨西哥等國家均被下調評級。

原物料、匯率

1. 受到美國降息、無限量化寬鬆政策的影響下，美元指數下滑 4.33%，歐元則強勁上漲，新興市場貨幣升值 1.53%；

2. 市場開始預期未來通膨將上升，帶動黃金金價上漲 8.64%；伴隨供需嚴重失衡，美國原油庫存連續六週上升，原油價格近一個月下跌 53.40%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2020/03/30（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/03/27）

資料來源: Bloomberg, 2020/03/30（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/03/27）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會瘋狂擴表，流動性有改善？

從二月底以來，聯準會資產負債表增加 5,100 億美元，幫助信貸市場與債券市場止跌，金融狀況，能否持續改善為未來觀察重點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/30。

2. 資金傳導需時間，CMBS 市場仍未反映

聯準會向市場注入大量流動性，但非機構商業不動產抵押貸款證券價格仍未回穩，並拖累部分抵押貸款金融公司股價。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/30。

3. 美暫時失業數突破天際線，低薪人口憂斷炊

歐美國家多數封城且要求市民待在家中，一些高度仰賴實體銷售和近距離服務的店家暫時關閉，而相關的就業人口面臨失業的窘境，加上美國原本就較低的儲蓄率，這些人口急需政府救濟金的救援。

資料來源：左圖，Bloomberg，2020/3/27；右圖，Job Quality Index，2020/3/6，「鉅亨買基金」 整理。



本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/26。

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