〈群益期貨〉美國兩手段救市 搶救失業、搶救公司

上週美國公佈初領失業救濟金人數創 328 萬新高，本週仍有多項就業數據要公佈，而初領失業救濟金人數本週說不定會再創 500、600 萬人次新高，要是如此也毋須過度驚慌，因上週三美國參議院通過二兆美元振興經濟方案，眾議院於上週五也過關，川普隨後立即簽署。

振興經濟方案中，包含 2,500 億美元失業補助，細節包括每一個失業者每週約可領 600 美元，為期 4 個月，一個失業者相當可領 9,600 美元，若再加上個人可領到 1,200 美元的支票，總計約可領到 10,800 美元。若以此估算，美國政府準備的救助金額約可抵擋 2,600 萬「短期」失業人口（「短期」的定義為四個月），約當 15、16% 的失業率，目前失業率為 3.6%；但若失業潮超過美國政府估計，或者是疫情時間拖得太久都無法改善，那麼問題就嚴重了。

今日 (3/30) 川普舉行記者會表示，全民防疫建議延長至 4 月 30 日，他改口或調整說法，表示復活節前恢復經濟活動僅僅是願景，是目標而不是錯誤，因此美國仍可能採取「鎖」的作法，復工應不會太快，最近可能出現誇張的「短期」失業情況，甚至是「故意性失業」造成初次請領失業救濟金人數暴增，這既能暫時回家躲避疫情、又能請領失業救助金，對疫情的控制反倒有幫助。

另外，除了對失業者補助以外，此次聯準會擴大購債範圍到企業債，等同弱化銀行的角色，直接把錢下發到企業端，這也難怪，在三月初很多企業因疫情升溫使發債成本上升而暫緩發債，如今有了政府的強力背書，成本下降，最近一週企業發債量暴增，包括花旗、艾克森美孚、英特爾、迪士尼、百事可樂、耐吉、麥當勞、可口可樂等大企業都紛紛發債，大家開始囤積現金以度過難關。之前聯準會大量釋放流動性解決金融市場的流動性問題，現在則是購買企業債解決企業端的流動性問題，市場已進入了疫情控制與政府注資之間的角力戰，最長為期四個月，希望誠如川普今天早上所言，疫情能在六月初情況就能好轉，也希望到時候夏天能發揮控制疫情的作用。

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