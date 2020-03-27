〈群益期貨〉要慢慢習慣初領失業救濟金人數暴增的數據了

週四美國公佈初次申請失業救濟金人數一週暴増 328 萬人，但這只是開始而已，話雖如此，但美國股市在這麼爛的數據公佈之後，反而延續反彈再度大漲，主邏輯是爛數據反而更加促成美國參議院以 96:10 的票數通過二兆美元史上最大的振興經濟方案，雖然目前具體法案尚未出爐，但外媒批露的細節，其中包括年收入在７萬５千美元以下的民眾每人獲得政府發放 1200 美元，發放金額隨收入而減少及兒童每人 500 美元的支票、向受創產業提供約 5000 億美元貸款計劃，部份保留給受創最重的航空業、對中小企業提供約 3670 億美元資金、1300 億美元用於醫療系統上。

民主黨領袖舒默表示本方案如同二戰後的馬歇爾計劃，提供緊急的援助，另外，政府亦將挹注 2500 億美元用於擴大失業救濟金補助，額外支付失業勞工” 每週”600 美元，為期四週，這項協議在週四參院獲得通過，預計在台北時間週晚上或週六凌晨眾議院也會過關，經川普簽署後實施。

因為週四甫公佈失業救濟金人數一週暴增 328 萬，這只是個開始，你可能還沒習慣，但市場很快就會習慣，我們根據補助失業金額 2500 億推估，美國政府準備的錢足夠應付約 2600 萬人失業，扣除掉目前已失業的人口，約可再抵擋約新増 2000 萬” 短期” 的失業人口數，以此推估美國短期失業率最壞情況可能暴衝到 15.8%，根據此次的救助計劃，失業勞工週週領 600 美元，連續領四個月，也就是美國抗疫的時間表定在四個月後完全結束，現在是用美國政府的信用撐起美國的經濟，但如果情況比計劃的還要嚴峻，那後果就不堪想像了，所以現在還不習慣初領失業金人數暴增，你漸漸會習慣。

算一算，身為美國人真好，暫時失業四個月可以足足領 9600 美元失業補助，外交政府發放 1200 美元支票，這也難怪有些人會說，這個造成故意失業了。

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