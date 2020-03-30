肺炎疫情重擊需求 專家：4月石油需求跌幅恐達金融危機的6倍

IHS Markit 副董事長、石油專家葉爾金 (Dan Yergin) 週一 (30 日) 表示，當前全球石油市場正面臨 OPEC+ 減產協議破裂、全球經濟放緩壓垮需求的雙重危機，他認為 4 月石油需求可能每天減少 2000 萬桶，比金融危機時期高出六倍之多。

「這是前所未有的情況，需求收縮幅度將比 2008 年金融危機時期還要多上六倍。」葉爾金稱。

儘管需求持續下滑，隨著減產協議即將於明 (31) 日到期，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要產油國已宣布將在 4 月增加石油供應，沙國 3 月中旬時表示，計畫 4 月起每日大幅增產 1230 萬桶石油，並將石油出口量提高至每日 1000 萬桶，俄羅斯亦威脅 4 月起每日增產 30 萬桶。

「這些油應該放到哪裡？這就是人們相當關注的問題。」他稱當石油儲備用完時，價格可能進一步下滑，並稱當前的價格是一種前兆，4 月會是非常艱難的一個月。

葉爾金認為，解決石油價格戰的方法可能來自 G20 的溝通過程，不過他也指出，儘管美國和沙烏地阿拉伯有良好的關係，但美國和俄羅斯的對話平台並不多。

因人們擔憂武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行導致各國封鎖令持續數月，燃料需求可能持續受創，原油今 (30) 日大幅下滑，西德州中質原油 (WTI) 盤中短暫跌破每桶 20 美元，布蘭特原油也跌至 18 年最低水平。

截至台北時間週一 (30 日) 晚間 18 時許，布蘭特原油下跌 4.87%，暫報每桶 26.59 美元，WTI 原油下跌 4.28%，暫報每桶 20.59 美元。