高盛：美國採取措施及OPEC減產 料有助油價持穩

高盛發布最新研究報告認為，石油輸出國組織 (OPEC) 核心成員國限產，可望推動布蘭特原油價格升至每桶 30 美元，同時美國採取措施支撐市場，也會有助近期提振油價。

油價在亞洲週五 (20 日) 持續上揚，WTI 原油期貨合約上漲 1.01 美元，至每桶 26.92 美元，漲幅 3.9%，布蘭特原油期貨上漲 57 美分或 2%，至每桶 29.04 美元。

早前報導指出，美國正考慮干預沙烏地阿拉伯和俄羅斯間的價格戰，川普政府考慮運用外交手段，逼使沙國減少產量，並利用制裁威脅，以迫使俄羅斯減少產量。同時，德州監管機構可能限制石油生產。

高盛認為，相關措施有助於降低全球及美國國內的石油供應，進而幫助油價持穩。

但高盛也強調，與此同時的減產，恐怕仍不足以抵銷每日需求下降 800 萬桶的影響。世界各國正為控制疫情擴散，要求減少旅行，並造成經濟活動放緩。

高盛表示，中期而言，這類政策措施有沒有效果，取決於它們在政治上能否實施，因為美國的總統大選即將到來。

目前高盛對於西德州原油 (WTI)2021 年的價格預估區間，為每桶 40-45 美元，而美國的生產限制。可能為之帶來 5-10 美元的上升空間。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 表示，在川普總統暗示干預油價之後，出現一些空頭回補，是油價反彈的主因。

另外，美國能源部表示將在 6 月底之前，為戰略石油儲備購買至多 3000 萬桶原油，也成為油價回升的動力之一。