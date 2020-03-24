油價戰+武漢肺炎疫情 巴克萊下調2020年油價預測

外電報導，英國巴克萊銀行 (Barclays) 在週二 (24 日) 下調了對 2020 年油價的預測，理由是沙俄油價戰和武漢肺炎疫情導致石油需求縮減，給油市帶來了巨大的下行壓力。

巴克萊銀行將 2020 年布蘭特原油和西德克薩斯中質油的價格前景預估，均下調了 12 美元，分別降至每桶 31 美元和 28 美元。

巴克萊先前曾於 1 月 28 日表示，由於疫情爆發對經濟帶來的影響，2020 年原油價格可能平均下跌每桶 2 美元，並補充，如果中國的航空客運量在 2020 年第一季減半，將導致中國的噴氣煤油需求每日損失 30 萬桶。

巴克萊銀行分析師表示：「在疫情形勢轉危為安之前，油價都將持續承壓，若繼續市場按照預期的路線前進，甚至是沙烏地阿拉伯和俄羅斯都難免於價格下跌的影響。」

巴克萊銀行也預測，全球陸上可用儲存量約為 15 億桶，估計今年每日平均供應過剩 500 萬桶，第二季平均供應過剩 1000 萬桶。

該銀行也表示：「美國政府購買戰備儲油 (SPR) 不太可能減輕美國原油生產者的痛苦。」根據美國能源部的數據顯示，可用的 SPR 儲存量近 8000 萬桶，未來 6 個月流失量將少於 50 萬桶 / 日，此期間預計將有近 1000 萬桶的供應過剩。」

石油價格在週二上漲，主因是市場期望美國將達成一項價值 2 兆美元的疫情紓困援助計劃，以削弱疫情對經濟的衝擊，進而支持石油需求。

OPEC 與俄羅斯的減產協議破局，沙烏地阿拉伯出手大砍原油價格，引發與俄羅斯的油價戰，產油商面臨衝擊，已有多家銀行大幅下調了油價預測。