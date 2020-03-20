WTI原油盤中大漲23% 單日漲幅創新高

西德州中質原油 (WTI) 週四 (19 日) 自昨日 18 年低點絕地大反攻，盤中一度大漲 23%，幾乎全數收回先前失土，單日漲幅刷歷史新高。

截至台北時間週五凌晨 1 時許，布蘭特原油上漲 9.20%，暫報每桶 27.17 美元，WTI 原油大漲 19.64%，暫報每桶 24.92 美元。此前，WTI 原油週三 (18 日) 大跌 24.4%，收於 18 年低點。

WTI 原油價格走勢 (圖：Investing.com)

國際油價昨 (18 日) 上沖下洗，但今日價格回暖。KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示，週四油價上漲是受到橡皮筋效應 (rubber band effect) 所致，也就是說，價格是具有彈性的，WTI 原油在超賣情況下出現了大幅反彈。

NationsShares 總裁 Scott Nations 重申了原油瘋狂超賣論點，並指出油價反彈主要反映中國疫情緩和，以及全球央行同步釋放經濟刺激，進而推動油價與大盤同步上漲。

美國總統川普上週指示能源部趁油價低廉時採購原油作為戰略儲備，希望就此提振國內低迷的能源產業，美國能源部也表示將先採購 3000 萬桶原油，並在儲量達到最大產能前繼續追加。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (19 日) 也建議國會趁當前低價購入更多石油，以滿足十年儲備需求。梅努欽表示，他將建議川普讓美國國會提供 200 億美元資金，以滿足十年的戰略石油儲備 (SPR)。

儘管油價回升，WTI 原油距離先前高點仍相當遙遠，許多分析師認為，油價在任何轉折點發生前將持續走低，目前 WTI 已較上月下跌 54%，並較去年 4 月的 52 週高點下跌 63%。

展望未來，The Sevens Report 總裁 Tom Essaye 認為，隨著市場持續看跌基本面，全球原油可能出現長期過剩，油價長期波動似乎也還會持續一段時間。