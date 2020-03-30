摩台結算看外資臉色 觀察國家隊守護區間

武漢肺炎疫情持續在美國歐洲肆虐，連英國首相也感染確診，歐美股市上周五聞訊嚇跌，台股上周五衝關 9900 點關卡，演出開高走低，今日又將面臨摩台指結算，外資態度將成為影響尾盤關鍵，同時也觀察國家隊區間守護力道。9500 點將成為反彈行情是否延續的觀察重點。關鍵點位為 9478、9583 與 9636 點。

今日開盤觀察的關鍵整數區為 9600 點，如能開在 9600 點之上，下方 9583 點必須守穩，才有機會挺住 9636、9666 以及 9700 點，才可為持本波反彈走勢。但如 9583 點也棄守，將需提防回測 9544 與 9500 點整數關卡，而 9500 點整數關卡兩端哨站為 9516 與 9478 點，如再棄守本波反彈行情即可能宣告結束。而空方如再摜壓，需提防續往 9439、9406 甚至 9377 點下探。

今日有摩台指結算，須留意尾盤 1 點後的行情走勢波動。同時也因為摩台指結算，是以摩台成分股為主，大多與台灣 50 成分股重疊，因此主要權值股尾盤的表現，將更為關鍵。權王台積電挑戰年線未成，今日必須觀察短均線能否發揮支撐力道，須提防外資摜壓結算，造成台積電跌破短均線，影響台股震幅擴大。另外除了台積電之外，外資也反手調節的權值股鴻海、友達等，也都是觀察重點。

觀察官股行庫等國家隊的行動，在指數強彈之際，官股行庫按兵不動，甚至有小幅調節的狀況，推測國家隊對於 9000 點 與 10 年線的守護，是以區間策略為主，因此當大盤如出現較大幅度回軟，則可留意國家隊的守護動作，以及守護力道，是否可遏止空方再次發動較強力的攻勢。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)